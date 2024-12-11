Вестник Кавказа

Израиль хочет вернуть российских туристов

Ашкелон
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Российским туристам стоит задуматься над тем, чтобы снова рассматривать Израиль как направление для отдыха – как это было раньше. Особенно россиян ждут на курорте Эйлат.

Власти Израиля намерены работать над тем, чтобы привлечь российских туристов в страну, и в первую очередь на расположенный на Красном море курорт Эйлат, рассказала посол Израиля в России Симона Гальперин.

Она пояснила, что если на протяжении года почти во всех отелях жили эвакуировавшиеся из израильских регионов вокруг сектора Газа, то на сегодня Эйлат снова готов принимать туристов.

"Открылись новые гостиницы, и есть более 11,5 тыс номеров, которые ожидают туристов. В Эйлате всюду русскоговорящие, от аэропорта до отелей, медицинских учреждений и туроператоров"

– Гальперин

Дипломат подчеркнула, что, будучи послом, она намерена работать над тем, чтобы россияне снова стали отдыхать в Израиле.

Работа в этом направлении уже ведется: так, делегация курорта Эйлат в Москве провела встречи с представителями авиаперевозчиков Redwings и "Азимут", а также туроператорами. В планах – налаживание полетов в новую воздушную гавань Эйлата Рамон.

Гальперин обратила внимание, что стремится к тому, чтобы уже через пару месяцев тысячи туристов из России отправились в Израиль.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1240 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Израиль задумался о постоянном контроле Газы

Израиль задумался о постоянном контроле Газы

ХАМАС и Израиль достигли значительного прогресса в переговорах – источник

ХАМАС и Израиль достигли значительного прогресса в переговорах – источник

Израиль нанес удары по объектам в четырех регионах Сирии

Израиль нанес удары по объектам в четырех регионах Сирии

Турция не разрешала грузить товары для Израиля

Турция не разрешала грузить товары для Израиля

Трамп задумался над превентивным ударом по Ирану – СМИ

Трамп задумался над превентивным ударом по Ирану – СМИ

Нетаньяху обратился к иранцам

Нетаньяху обратился к иранцам

Израиль ударит по ядерным объектам Ирана – СМИ

Израиль ударит по ядерным объектам Ирана – СМИ

Новая реальность для Ирана: жизнь после Асада

Новая реальность для Ирана: жизнь после Асада

Израиль намерен удерживать Голанские высоты до получения гарантий безопасности

Израиль намерен удерживать Голанские высоты до получения гарантий безопасности

Давление на Израиль хотят оказать в США ради сделки по Газе

Давление на Израиль хотят оказать в США ради сделки по Газе

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы