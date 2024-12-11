Израиль хочет вернуть российских туристов

Российским туристам стоит задуматься над тем, чтобы снова рассматривать Израиль как направление для отдыха – как это было раньше. Особенно россиян ждут на курорте Эйлат.

Власти Израиля намерены работать над тем, чтобы привлечь российских туристов в страну, и в первую очередь на расположенный на Красном море курорт Эйлат, рассказала посол Израиля в России Симона Гальперин.

Она пояснила, что если на протяжении года почти во всех отелях жили эвакуировавшиеся из израильских регионов вокруг сектора Газа, то на сегодня Эйлат снова готов принимать туристов.

"Открылись новые гостиницы, и есть более 11,5 тыс номеров, которые ожидают туристов. В Эйлате всюду русскоговорящие, от аэропорта до отелей, медицинских учреждений и туроператоров"

– Гальперин

Дипломат подчеркнула, что, будучи послом, она намерена работать над тем, чтобы россияне снова стали отдыхать в Израиле.

Работа в этом направлении уже ведется: так, делегация курорта Эйлат в Москве провела встречи с представителями авиаперевозчиков Redwings и "Азимут", а также туроператорами. В планах – налаживание полетов в новую воздушную гавань Эйлата Рамон.

Гальперин обратила внимание, что стремится к тому, чтобы уже через пару месяцев тысячи туристов из России отправились в Израиль.