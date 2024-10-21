Переговоры с Баку всегда были посвящены только деоккупации Карабаха – Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня сделал громкое заявление: он признался, что на повестке переговоров Еревана и Баку с 1994 года было только возвращение Карабаха Азербайджану.

Армяно-азербайджанские переговоры на протяжении всего времени конфликта были посвящены теме возвращения Карабаха Азербайджану, такое заявление сделал премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей странице в соцсети.

По его словам, все десятилетия конфликта, начиная с 1994 года, Баку и Ереван на самом деле обсуждали именно этот вопрос – и только его, никакие другие аспекты больше не поднимались.

"Дискурсы о другом содержании велись в Республике Армения исключительно для решения внутриполитических задач"

– Пашинян

В связи с этим армянского правительства признался в серьезной ошибке, которую он совершил.

"В 2018 году, когда я знакомился с содержанием переговоров, я не признался себе в вышесказанном (мой патриотизм известной вам модели не позволил мне это сделать) и поэтому я не объяснил всего этого народу"

– Пашинян