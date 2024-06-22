Вестник Кавказа

Военные Армении снова обстреляли позиции Азербайджана

Военный Азербайджана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Обстрелы азербайджанских позиций продолжаются с армянской стороны второй день подряд. Сегодня обстреляны позиции армии АР возле сел Юхары Загалы и Дыг.

Военные Армении вновь открыли огонь по позициям армии Азербайджана. Обстрелу подверглись позиции в районе поселений Юхары Загалы Басаркечарского района и Дыг Горисского района, передает пресс-служба Минобороны Азербайджана. 

Сообщается, что обстрелы из стрелкового оружия велись всю первую половину дня 17 марта. Первые выстрелы были зафиксированы в 1:25 ночи, огневая активность с армянской стороны продолжалась до 12:55. 

Отметим, что подразделения армии Армении ведут обстрелы уже второй день подряд. 16 марта были зафиксированы три случая применения стрелкового оружия на различных участках границы. Инциденты произошли возле населенных пунктов Горисского района.

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