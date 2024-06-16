Вестник Кавказа

Армения возобновила обстрелы территорий Азербайджана

Военный в Агдаме
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Вооруженные силы Армении подвергли обстрелу позиции Азербайджана в Кельбаджарском районе. Азербайджанские военные приняли ответные меры.

Армянские вооруженные силы обстреляли позиции азербайджанской армии, сообщает пресс-служба оборонного ведомства Азербайджана.

Обстрел произошел 21 июня с 12:25 до 15:35 по местному времени. Огню подверглись позиции, расположенные в населенном пункте Моллабайрамлы Кельбджраского района.

Отмечается, что азербайджанские военные, расположенные в этом направлении, приняли адекватные ответные меры.

Ранее Армения неоднократно обстреливала позиции Азербайджана в Нахчывани. С 12 по 16 июня Ереван открывал огонь пять раз.

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