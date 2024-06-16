Армения возобновила обстрелы территорий Азербайджана

Вооруженные силы Армении подвергли обстрелу позиции Азербайджана в Кельбаджарском районе. Азербайджанские военные приняли ответные меры.
Армянские вооруженные силы обстреляли позиции азербайджанской армии, сообщает пресс-служба оборонного ведомства Азербайджана.
Обстрел произошел 21 июня с 12:25 до 15:35 по местному времени. Огню подверглись позиции, расположенные в населенном пункте Моллабайрамлы Кельбджраского района.
Отмечается, что азербайджанские военные, расположенные в этом направлении, приняли адекватные ответные меры.
Ранее Армения неоднократно обстреливала позиции Азербайджана в Нахчывани. С 12 по 16 июня Ереван открывал огонь пять раз.