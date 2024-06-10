Армения не прекращает обстрелов Нахчывана

Минобороны Азербайджана сообщает об очередном обстреле в Нахчыване. Огонь был открыт ВС Армении в ночь на воскресенье, азербайджанские военные ответили на обстрел.

Минувшей ночью позиции армии Азербайджана в Нахчыване в очередной раз подверглись обстрелу со армянской стороны, информирует сегодня министерство обороны Азербайджана.

«16 июня в 00:50 подразделения вооруженных сил Армении обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении населенного пункта Шада Шахбузского района Нахчыванской Автономной Республики»

– Минобороны Азербайджана

В военном ведомстве уточнили, что огонь был открыт с позиций ВС РА, расположенных в направлении Бардзруни Ехегнадзорского района Армении. Азербайджанские военнослужащие реализовали ответные меры, добавили в министерстве.

Обстрелы Нахчывана возобновились 12 июня, за последние дни огонь армянская сторона открывала уже пять раз.