Армения обстреляла Нахчыван в четвертый раз

Армия Армении продолжает обстреливать позиции ВС Азербайджана, снова ведя стрельбу по Нахчывану. Такое сообщение распространило Минобороны АР.
"14 июня в 13:55 подразделения вооруженных сил Армении со своих позиций, расположенных в направлении района Беюк Веди, обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики"
– МО АР
В ведомстве подчеркнули, что азербайджанские военные реализовали ответные меры в этом направлении.
Садаракский район – уже пятый район, обстрелянный ВС Армении. Ранее армянские войска открывали огонь в направлении Шарурского, Ордубадского, Шахбузского и Бабекского районов.
Напомним, стрельба с армянской стороны началась после двух месяцев затишья.