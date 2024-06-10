Армения обстреляла Нахчыван в четвертый раз

Армянские ВС сегодня в четвертый раз за 2,5 суток совершили обстрел позиций армии Азербайджана. Военные армянской армии открыли огонь по азербайджанским позициям в Садаракском районе.

Армия Армении продолжает обстреливать позиции ВС Азербайджана, снова ведя стрельбу по Нахчывану. Такое сообщение распространило Минобороны АР.

"14 июня в 13:55 подразделения вооруженных сил Армении со своих позиций, расположенных в направлении района Беюк Веди, обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики"

– МО АР

В ведомстве подчеркнули, что азербайджанские военные реализовали ответные меры в этом направлении.

Садаракский район – уже пятый район, обстрелянный ВС Армении. Ранее армянские войска открывали огонь в направлении Шарурского, Ордубадского, Шахбузского и Бабекского районов.

Напомним, стрельба с армянской стороны началась после двух месяцев затишья.