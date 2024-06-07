Армянская армия снова вела обстрел в направлении Нахчывана

Азербайджанские войска в направлении Нахчывана снова были обстреляны с армянских позиций. Накануне обстрелы производились дважды.
Позиции азербайджанских войск подвергались обстрелу в направлении Нахчывана. Об этом информирует пресс-служба минобороны Азербайджана.
"14 июня в 07:15 подразделения Вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Хачик Сойланского района, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции армии Азербайджана в направлении населенного пункта Ахура Шарурского района Нахчыванской Автономной Республики"
- пресс-служба Миноброны Азербайджана.
В ведомстве отметили, что в ответ на атаку были приняты соответствующие меры.