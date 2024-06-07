Вестник Кавказа

Армянская армия снова вела обстрел в направлении Нахчывана

Военный Азербайджана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Азербайджанские войска в направлении Нахчывана снова были обстреляны с армянских позиций. Накануне обстрелы производились дважды.

Позиции азербайджанских войск подвергались обстрелу в направлении Нахчывана. Об этом информирует пресс-служба минобороны Азербайджана.

"14 июня в 07:15 подразделения Вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Хачик Сойланского района, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции армии Азербайджана в направлении населенного пункта Ахура Шарурского района Нахчыванской Автономной Республики"

- пресс-служба Миноброны Азербайджана.

В ведомстве отметили, что в ответ на атаку были приняты соответствующие меры. 

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