Вестник Кавказа

Армения обстреляла Нахчыван второй раз за сутки

Военный Азербайджана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Армянские вооруженные силы обстреляли позиции армии Азербайджана в Нахчывани. Азербайджанские военные приняли ответные меры.

Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле позиций азербайджанских военных в Нахчыванской Автономной Республике.

В ведомстве заявили, что со стороны Армении велся огонь по позициям армии Азербайджана в селе Йухары Бузгов Бабекского района.

Отмечается, что азербайджанские военные приняли ответные меры.

Стоит добавить, что утром армянские вооруженные силы подвергли обстрелу населенные пункты в Нахчыванской АР.

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