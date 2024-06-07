Армения обстреляла Нахчыван второй раз за сутки

Армянские вооруженные силы обстреляли позиции армии Азербайджана в Нахчывани. Азербайджанские военные приняли ответные меры.
Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле позиций азербайджанских военных в Нахчыванской Автономной Республике.
В ведомстве заявили, что со стороны Армении велся огонь по позициям армии Азербайджана в селе Йухары Бузгов Бабекского района.
Отмечается, что азербайджанские военные приняли ответные меры.
Стоит добавить, что утром армянские вооруженные силы подвергли обстрелу населенные пункты в Нахчыванской АР.