Армянские войска обстреляли Нахчыван

Накануне ВС Армении несколько раз открывали огонь в направлении Нахчыванской Автономной Республики. Минобороны Азербайджана сообщает, что азербайджанскими военными были приняты ответные меры.

В среду 12 июня ВС Армении обстреливали позиции Вооруженных сил Азербайджана в нахичеванском направлении, информирует министерство обороны Азербайджана.

"12 июня с 10:05 до 17:50 подразделения Вооруженных сил Армении несколько раз подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции армии Азербайджана в направлении населенных пунктов Хавуш Шарурского района, Нургут Ордубадского района и Гюней Гышлаг Шахбузского района Нахчыванской Автономной Республики»

– Минобороны АР

В министерстве уточнили, что подразделения азербайджанской армии реализовали ответные меры в указанных направлениях.

Кто стрелял через границу?

Доктор экономических наук, профессор, руководитель магистерской программы "Дипломатия" СПбГУ, член Международного дискуссионного клуба "Валдай" Станислав Ткаченко в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" предположил, что возобновление обстрелов азербайджанских территорий в настоящее время выгодной националистической оппозиции, стремящейся помешать армяно-азербайджанскому урегулированию.

"Эта ситуация укладывается в общее противостояние правительства Никола Пашиняна и оппозиции. Оппозиция выступает за срыв сделки с Азербайджаном и за возвращение каким-то образом к статус-кво в Карабахе до сентября 2023 года, когда там находились сепаратисты и российские миротворцы. Обстрел Нахичевани явно в интересах оппозиции и явно против интересов Пашиняна. Так что, я думаю, нужно разобраться, кто был инициатором стрельбы. По моим представлениям, Пашинян уже окончательно решил, что мирное соглашение должно быть подписано", - сообщил он.

"Об этом свидетельствует и мирное возвращение Азербайджану сел в Газахском районе, и согласование документов, по которым будет определяться границ двух стран, что подтвердили в Баку. Конечно, остается фактор требований азербайджанских властей об изменении Конституции Армении. Можно предположить, что перестрелкой Ереван поднимает градус конфронтации и дает понять, что Баку хорошо бы снять требования о внесении изменений в Конституцию. Но в целом это не в интересах правительства Пашиняна: Армения проиграла военную часть конфликта, и сейчас ей возвращаться к вооруженному противостоянию смысла нет", - отметил Станислав Ткаченко.

"В армянской диаспоре перспективой мирного договора Азербайджана с Арменией тоже недовольны, но надо понимать, что перевоевать Карабахскую войну уже не получится. Это ясно всем, кто участвовал в войне – и армянам, и азербайджанцам, а также посредникам и партнерам обеих стран, то есть России и Европе. Новые обстрелы лишь затягивают процесс урегулирования и становятся внутриполитическим фактором. Стрельба выгодна оппозиции и невыгодна Пашиняну", - заключил эксперт "Валдая".