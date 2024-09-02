Вестник Кавказа

Глава Минобороны Азербайджана прилетит в Турцию

Глава Минобороны Азербайджана прилетит в Турцию
© Фото: сайт Минобороны АР
Министр обороны Азербайджана отправился с визитом в Турцию. Он примет участие в фестивале TEKNOFEST 2024 в городе Адана.

Глава оборонного ведомства Азербайджана Закир Гасанов отправился с рабочим визитом в Турцию, сообщает пресс-служба министерства обороны Азербайджана.

Гасанов прибудет по приглашению своего турецкого коллеги Яшара Гюлера. В рамках поездки у руководителей ведомств состоятся переговоры.

Помимо этого, азербайджанский министр примет участие в фестивале авиации, космонавтики и технологий TEKNOFEST 2024, который проходит в городе Адана.

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