Глава Минобороны Азербайджана прилетит в Турцию

Министр обороны Азербайджана отправился с визитом в Турцию. Он примет участие в фестивале TEKNOFEST 2024 в городе Адана.
Глава оборонного ведомства Азербайджана Закир Гасанов отправился с рабочим визитом в Турцию, сообщает пресс-служба министерства обороны Азербайджана.
Гасанов прибудет по приглашению своего турецкого коллеги Яшара Гюлера. В рамках поездки у руководителей ведомств состоятся переговоры.
Помимо этого, азербайджанский министр примет участие в фестивале авиации, космонавтики и технологий TEKNOFEST 2024, который проходит в городе Адана.