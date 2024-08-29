Азербайджан, Грузия и Турция заключили трехсторонний меморандум

Азербайджан, Грузия и Турция подписали трехстороннее соглашение. Подписи под документом поставили министры обороны трех государств.
Азербайджан, Грузия и Турция заключили трехстороннее соглашение, сообщает пресс-служба турецкого министерства обороны.
Свои подписи под документом поставили министр обороны Азербайджана Закир Гасанов, глава МО Турции Яшар Гюлер и руководитель Минобороны Турции Ираклий Чиковани.
Напомним, церемония подписания соглашения состоялась в рамках 11-й трехсторонней встречи министров из Турции, Азербайджана и Грузии, которая проходит в Батуми.