Вестник Кавказа

Министр обороны Азербайджана прибыл в Грузию

Министр обороны Азербайджана прибыл в Грузию
© Фото: сайт Минобороны АР
В Грузию приехал Закир Гасанов. Он примет участие во встрече министров обороны Азербайджана, Грузии и Турции. Будут обсуждаться новые перспективы сотрудничества.

Глава оборонного ведомства Азербайджана Закир Гасанов прибыл с визитом в Грузию, сообщает пресс-служба министерства обороны Азербайджана.

Руководитель Минобороны примет участие в 11-й трехсторонней встрече министров обороны Азербайджана, Грузии и Турции, которая пройдет в Батуми.

Главы ведомств намерены поговорить о новых перспективах военного сотрудничества, региональную безопасность и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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