Министр обороны Азербайджана прибыл в Грузию

В Грузию приехал Закир Гасанов. Он примет участие во встрече министров обороны Азербайджана, Грузии и Турции. Будут обсуждаться новые перспективы сотрудничества.
Глава оборонного ведомства Азербайджана Закир Гасанов прибыл с визитом в Грузию, сообщает пресс-служба министерства обороны Азербайджана.
Руководитель Минобороны примет участие в 11-й трехсторонней встрече министров обороны Азербайджана, Грузии и Турции, которая пройдет в Батуми.
Главы ведомств намерены поговорить о новых перспективах военного сотрудничества, региональную безопасность и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.