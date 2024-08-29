Армения обстреляла азербайджанские позиции в Кельбаджарском районе

ВС Армении совершили второй за сутки обстрел азербайджанских позиций, рассказали в Минобороны Азербайджана. На этот раз под огнем оказался Кельбаджарский район.

Армянские военные снова подвергли обстрелу позиции ВС Азербайджана, сообщает азербайджанское министерство обороны.

В ведомстве уточнили, что под огнем оказались позиции армии АР в Кельбаджарском направлении. Он был открыт примерно утром, примерно в 09:55 по местному времени (08:55 мск). ВС Армении вели стрельбу с позиций у населенного пункта Юхары Загалы Басаркечарского района. Они стреляли по позициям ВС АР у села Зивел Кельбаджарского района. Огонь велся из стрелкового оружия.

"Подразделениями армии Азербайджана приняты адекватные ответные меры в указанном направлении"

– МО АР

Отметим, что этот обстрел – уже второй за сутки. Предыдущий был совершен накануне вечером, примерно в 19:35 по местному времени (18:35 мск). Под огонь армянских ВС попали азербайджанские позиции в направлении Ордубадского района НАР.