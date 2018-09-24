В Баку открылась V оружейная выставка ADEX-2024

На международной оборонной выставке ADEХ представлена продукция из Азербайджана. Выставка открылась 24 сентября и продлится до 26 числа.

Азербайджан продемонстрировал свою продукцию на международной оборонной выставке ADEX, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Стоит отметить, что Азербайджан представил 193 наименования оружия, некоторые из которых - впервые. Вооружение посетители смогут увидеть на четырех стендах.

© Фото: сайт Минобороны Азербайджана

Азербайджан показал пулеметы отечественного производства - AZ 14.5 калибра 14,5Х114, İPP 12.7 и AH 12.7 калибра 12,7Х108. Кроме того, продемонстрированы новые снайперские винтовки и три новые бронированные машины.

В министерстве отметили, что на стендах экспонируются современные системы вооружения, в том числе и оснащение сил специального назначения, а также представлены возможности ремонтных предприятий, подчиненных ведомству.

© Фото: сайт Минобороны Азербайджана

Турецкая компания Rokestan на выставке представила крылатую ракету среднего радиуса действия. Она предназначеня для военно-морских систем и ее можно запуускать с различных платформ, включая беспилотники, истребители и самолеты с неподвижным крылом.

На выставке представлена и российская продукция. Как заявили в Рособоронэкспорте, впервые за пределами России показаны комплекс "Ланцет-Э" и новейшее средство радиоэлектронного противодействия БПЛА.

© Фото: сайт Рособоронэкспорта

Помимо этого, Россия представила малогабаритный передатчик помех РП-377ВМ1 "Лесочек", предназначенный для подавления каналов радиоуправления минно-взрывными устройствами.

Также продемонстрированы истребители, боевые вертолеты, комплекс беспилотников Supercam S350, танки, зенитно-ракетную систему C-400 "Триумф", а концерн "Калашников" покажет новейший пулемет РПЛ-20.

© Фото: сайт Минобороны Азербайджана

Оборонная выставка ADEX открылась сегодня, 24 сентября, и продлится до 26 числа. Также в эти дни пройдет 14-я выставка оборудования для внутренней безопасности, охраны и спасения.