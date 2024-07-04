Москва и Баку сверили часы по международной повестке

Замминистра МИД России и помощник президента АР по внешней политике встретились в азербайджанской столице и обсудили вопросы международной повестки. В ходе визита они подтвердили внешнеполитическую координацию двух стран.

Заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов встретился в Баку с помощником президента Азербайджана по внешней политике Хикметом Гаджиевым, передали в российском ведомстве.

На встрече они обсудили внешнеполитическую обстановку как во всем мире, так и в регионе. Особое внимание политики уделили ситуации на Ближнем Востоке – конфликту Израиля и Палестины, а также ударам по югу Ливана.

Помимо этого, они подтвердили продолжение плотного сотрудничества России и Азербайджана во внешнеполитических вопросах в различных форматах.

Что объединяет Москву и Баку во внешней политике?

Эксперт по Южному Кавказу Константин Тасиц в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал об общих интересах России и Азербайджана во внешней политике.

"Не раз заявлялось, что позиция Азербайджана и России по большинству внешнеполитических вопросов либо совпадают, либо близки. Обе стороны заинтересованы в сохранении стабильности на Южном Кавказе для того, чтобы этот регион мог развиваться экономически и служить транзитным хабом для транспортных коридоров, формирующихся по направлениям запад-восток и север-юг. Это то направление, которое будет способствовать связанности, взаимному сотрудничеству стран и их процветанию", - прежде всего сказал он.

"Кроме того, обе страны выступают против деструктивного вмешательства внешних игроков. Подход и Москвы, и Баку состоит в том, что большинство вопросов, которые касаются региона, должны решаться только самими региональными государствами, то есть тремя республиками Южного Кавказа – Грузией, Арменией и Азербайджаном – и их соседями Турцией, Ираном и Россией. Для этого был создан формат "3+3" по инициативе Турции и при поддержке Азербайджана и России. В таком направлении и дальше будет вестись диалог", - сообщил Константин Тасиц.

"Напомню, что в Декларации о союзническом взаимодействии 2022 года одним из пунктов стоит координация внешнеполитической деятельности. В целом мы видим, что Россия и Азербайджан стараются не поддерживать инициативы, которые направлены против них: они либо голосуют против, либо воздерживаются от голосования. То есть этот союзнический механизм работает. Сейчас это происходит на площадке ООН, когда выносятся на голосование различные резолюции, а раньше происходило в ПАСЕ, когда Россия еще была ее членом", - добавил регионовед.