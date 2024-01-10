В армии Азербайджана создан отдел из интеллектуально одаренных военнослужащих

В азербайджанской армии сформированы подразделения из интеллектуально одаренных военнослужащих, сообщает пресс-служба министерства обороны Азербайджана
Учреждение связано с корректировками в армии, целью которых является предоставление возможности более одаренным призывникам проявить свой потенциал в ходе военной службы.
Реализация реформы находится под контролем президента Азербайджана Ильхама Алиева. Для талантливых молодых людей, отличившихся в учебе или науке появится возможность проявить полученные знания на практике в армии.
В число таких новобранцев попадут призывники, набравшие около 600 баллов при сдаче экзаменов. Также будут учитываться личные достижения в различных олимпиадах и активной жизни ВУЗа.
Новшество позволит во многом развить потенциал молодежи и продемонстрировать свои навыки при прохождении военной службы, что пойдет и во благо государству.