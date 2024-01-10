Вестник Кавказа

В армии Азербайджана создан отдел из интеллектуально одаренных военнослужащих

В армии Азербайджана создан отдел из интеллектуально одаренных военнослужащих
© Фото: сайт Минобороны Азербайджана
В армии появился отдел из интеллектуально одаренных военнослужащих. Это позволит развить потенциал молодежи и показать навыки при прохождении службы.

В азербайджанской армии сформированы подразделения из интеллектуально одаренных военнослужащих, сообщает пресс-служба министерства обороны Азербайджана

Учреждение связано с корректировками в армии, целью которых является предоставление возможности более одаренным призывникам проявить свой потенциал в ходе военной службы.

Реализация реформы находится под контролем президента Азербайджана Ильхама Алиева. Для талантливых молодых людей, отличившихся в учебе или науке появится возможность проявить полученные знания на практике в армии.

В число таких новобранцев попадут призывники, набравшие около 600 баллов при сдаче экзаменов. Также будут учитываться личные достижения в различных олимпиадах и активной жизни ВУЗа.

Новшество позволит во многом развить потенциал молодежи и продемонстрировать свои навыки при прохождении военной службы, что пойдет и во благо государству.

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