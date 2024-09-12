Вестник Кавказа

Армянские ВС снова обстреляли Нахчыван

Военный Азербайджана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Вооруженные силы Армении подвергли обстрелу позиции Азербайджана в Нахчыванской АР. Азербайджанские военные приняли ответные меры.

Армянские вооруженные силы вчера ночью обстреляли позиции Азербайджана, сообщает пресс-служба министерства обороны Азербайджана.

Как заявили в ведомстве, огонь велся с позиций, расположенных в населенном пункте Алмали Кешишкендского района. Это произошло 28 сентября в 23:20 по местному времени.

Отмечается, что обстрелу подверглись позиции азербайджанской армии в населенном пункте Юхары Бузгов Бабекского района Нахчыванской АР.

В министерстве заключили, что азербайджанские военные приняли адекватные ответные меры.

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