Армянские ВС снова обстреляли Нахчыван

Вооруженные силы Армении подвергли обстрелу позиции Азербайджана в Нахчыванской АР. Азербайджанские военные приняли ответные меры.
Армянские вооруженные силы вчера ночью обстреляли позиции Азербайджана, сообщает пресс-служба министерства обороны Азербайджана.
Как заявили в ведомстве, огонь велся с позиций, расположенных в населенном пункте Алмали Кешишкендского района. Это произошло 28 сентября в 23:20 по местному времени.
Отмечается, что обстрелу подверглись позиции азербайджанской армии в населенном пункте Юхары Бузгов Бабекского района Нахчыванской АР.
В министерстве заключили, что азербайджанские военные приняли адекватные ответные меры.