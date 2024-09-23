Четыре года назад началась Отечественная война Азербайджана

Сегодня в Азербайджане День памяти: 27 сентября 2020 года началась Отечественная война, за 44 дня которой азербайджанская армия обеспечила территориальную целостность и суверенитет республики, изгнав из Карабаха и Восточного Зангезура оккупационные войска Армении.

Ровно четыре года назад, в воскресенье 27 сентября 2020 года произошли первые масштабные боестолкновения последнего акта тридцатилетней Карабахской войны, получившего название Отечественная война Азербайджана и часто именуемого Второй Карабахской войной.

В этот день рано утром армянские оккупационные силы в захваченном Карабахе устроили массированный артиллерийский обстрел соседствовавших с линией соприкосновения войск азербайджанских сел, подготавливая условия для их оккупации в соответствии с принятой летом того же года армянской военной стратегией "новая война – новые земли". Азербайджанским верховным командованием было принято решение о немедленном начале контрнаступательной операции для обеспечения безопасности мирного населения Азербайджана.

Выполнение этой задачи требовало как минимум отбросить оккупационные войска от прежней линии соприкосновения, где Карабахская война была приостановлена в 1994 году, вглубь захваченных территорий. Однако за 26,5 лет режима прекращения огня Армения выстроила на этой линии мощную, глубоко эшелонированную защиту, ожидая, что рано или поздно война будет возобновлена, и Баку не пошел на фронтальный штурм укреплений оккупантов. Вместо этого азербайджанская армия сосредоточилась на прорыве в двух ключевых точках: на горе Муровдаг неподалеку от границы Армении и на побережье Араза. Контроль над высотами Муровдага требовался для прекращения снабжения оккупационных войск по главной дороге в Кельбаджарском районе, а прорыв в Физулинском районе – для быстрого захода в тыл противнику, ожидавшему контратаки в совсем других местах. Одновременно начался бой под Агдере, чтобы заставить оккупантов сосредоточить свои силы в этой точке и отвлечь их от боев на северо-западе и юге оккупационной зоны.

И в первый же день, 27 сентября 2020 года, Муровдаг был взят под контроль, а оборона армянских оккупантов в долине Араза – прорвана. В первый же день были деоккупированы первые четыре села в Физулинском районе. Позиции захватчиков на юге оказались настолько слабы, что в первый же день азербайджанские войска дошли до Джебраильского района, освободив и там два села. Даже на агдеринском направлении, где армянское командование не раз похвалялось крепостью оккупационной обороны, были взяты под контроль стратегические высоты.

Так начались 44 дня победоносного освобождения азербайджанской армией Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов Азербайджана. Захватчики держались меньше недели, а дальше их оборона посыпалась, как карточный домик. 3 октября был разбит тот самый сверхукрепленный участок оккупационной линии под Агдере, освобождены стратегически важные села Талыш и Суговушан Тертерского района. На следующий день, то есть спустя ровно неделю после начала Отечественной войны Азербайджана, армянские оккупанты были изгнаны из города Джебраил. 9 октября с освобождением поселка Гадрут началась деоккупация Ходжавендского района. 17 октября азербайджанская армия деоккупировала город Физули, 20 октября – город Зангилан, 28 октября – город Губадлы.

На протяжении всего этого времени постоянно освобождались от оккупационных войск десятки сел в Физулинском, Джебраильском, Зангиланском, Губадлинском, Тертерском и Ходжавендском районах. К концу октября была подготовлена тайная операция спецназа по освобождению сердца азербайджанской культуры – города Шуша, и в начале ноября Шуша была освобождена: азербайджанские коммандос подобрались к городу по горным тропам, поднялись на высоту и штурмовали позиции оккупантов без артиллерийской и авиационной огневой поддержки, только собственными силами в уличных боях. 8 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев официально объявил об изгнании захватчиков из Шуши, и с того момента дезертирство в рядах оккупационных войск Армении приобрело лавинообразный характер. Дело в том, что Шуша является еще и стратегической высотой в непосредственной близости от Ханкенди, а следовательно, захватчики оказались отрезаны от последней дороги в Армению и попали в громадный мешок, из которого было три пути: или дезертировать, или сдаться, или умереть.

По существу, Карабахская война была полностью выиграна 8 ноября, в связи с чем эта дата и празднуется в Азербайджане как День Победы. Официально она завершилась в ночь с 9 на 10 ноября капитуляцией Армении и подписанием трехстороннего Заявления Баку, Москвы и Еревана о послевоенных действиях. А сегодняшняя дата в Азербайджане отмечается как День памяти, когда жители победившей в борьбе за свой суверенитет республики вспоминают и отдают дань уважения шехидам, погибшим за освобождение родины от оккупантов.