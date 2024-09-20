Ильхам Алиев: Азербайджан ни от кого не зависит

Ильхам Алиев заявил, что модель экономического развития Азербайджана оправдала себя в мире. Он отметил, что Азербайджан входит в число ведущих стран мира.

Азербайджанский президент Ильхам Алиев выступил на совещании, которое было посвящено экономическим вопросам.

Глава государства сказал, что по соотношению внешнего долга к валовому внутреннему продукту (7%) Азербайджан стал одной из ведущих стран мира. Он добавил, что это позволяет стране в будущем расходовать меньше средств на погашение внешнего долга.

Помимо этого, Ильхам Алиев сообщил, что экономический рост Азербайджана сегодня составляет 4,3%. Президент назвал этот показатель очень позитивным, подчеркнув, что темпы развития превышают аналогические показатели многих развитых стран.

Руководитель страны заявил, что основная цель заключается в диверсификации экономики и совершенствовании модели устойчивого развития.

Ильхам Алиев также отметил, что развитие ненефтяного сектора позволило компенсировать спад в нефтедобыче в рамках проектов от иностранных нефтяных компаний. При этом глава государства сказал, что на переговорах от них потребовали устранить недостатки и обеспечить стабильность добычи нефти.

«В последние месяцы в этом направлении велась очень активная работа. В результате появились обоснованные надежды на то, что впредь никакого безосновательного спада в добыче нефти не будет»

- Ильхам Алиев

Он отметил, что модель экономического развития страны оправдала себя в мире. Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан построил сильную экономику и ни от кого не зависим, опираясь на собственные ресурсы.

Президент заявил, что экономическая независимость дает государству большие возможности на мировой арене, чтобы Азербайджан проводил независимую внешнюю политику.