Вестник Кавказа

Нового командующего ВВС назначили в Азербайджане

Министерство обороны Азербайджана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Азербайджане утвердили кандидатуру Намига Исламзаде на посту командующего ВВС. Предыдущий командующий покинул этот пост минувшей весной.

Командующим ВВС и заместителем главы Минобороны стал Намиг Исламзаде. Об этом гласит распоряжение, подписанное президентом страны Ильхамом Алиевым.

Ранее этот пост занимал Рамиз Тахиров. В мае нынешнего года он был освобожден от занимаемой должности, так как достиг предельного возраста пребывания на военной службе.

Исполняющим обязанности командующего ВВС был назначен Намиг Исламзаде.

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