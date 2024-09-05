Нового командующего ВВС назначили в Азербайджане

В Азербайджане утвердили кандидатуру Намига Исламзаде на посту командующего ВВС. Предыдущий командующий покинул этот пост минувшей весной.
Командующим ВВС и заместителем главы Минобороны стал Намиг Исламзаде. Об этом гласит распоряжение, подписанное президентом страны Ильхамом Алиевым.
Ранее этот пост занимал Рамиз Тахиров. В мае нынешнего года он был освобожден от занимаемой должности, так как достиг предельного возраста пребывания на военной службе.
Исполняющим обязанности командующего ВВС был назначен Намиг Исламзаде.