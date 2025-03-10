ВС Армении продолжают обстреливать азербайджанские позиции

Армянские военные в очередной раз за последние дни совершили обстрел позиций ВС Азербайджана. Огонь велся с Басаркечарского направления.

ВС Азербайджана сегодня днем оказались под обстрелом, который вели ВС Армении, рассказали в Минобороны Азербайджана.

В ведомстве уточнили, что ВС Армении открыли огонь с Басаркечарского направления. Это произошло приблизительно в 14:15 по местному времени (13:15 мск).

В министерстве пояснили, что подразделения ВС Армении подвергли обстрелу из стрелкового оружия азербайджанские позиции с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Гюнешли Басаркечарского района.