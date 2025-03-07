Военные Армении вновь обстреляли позиции Азербайджана

Военные Армении продолжают обстреливать позиции Азербайджана. Случаи применения стрелкового оружия зафиксированы вечером 18 марта.
ВС Армении продолжили начавшиеся утром обстрелы позиций Азербайджана. Огонь со стороны армянских военных зафиксирован в промежутке между 16:40 и 18:30, передали в Минобороны Азербайджана.
Сообщается, что под огнем оказались позиции Азербайджана в районе поселений Алмалы Кешишкендского района и Истису Басаркечарского района.
Отметим, что стрельба со стороны Армении фиксируется третий день подряд. Информации о материальном ущербе и пострадавших пока не поступало.