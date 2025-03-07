Вестник Кавказа

Военные Армении вновь обстреляли позиции Азербайджана

Военный Азербайджана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Военные Армении продолжают обстреливать позиции Азербайджана. Случаи применения стрелкового оружия зафиксированы вечером 18 марта.

ВС Армении продолжили начавшиеся утром обстрелы позиций Азербайджана. Огонь со стороны армянских военных зафиксирован в промежутке между 16:40 и 18:30, передали в Минобороны Азербайджана. 

Сообщается, что под огнем оказались позиции Азербайджана в районе поселений Алмалы Кешишкендского района и Истису Басаркечарского района. 

Отметим, что стрельба со стороны Армении фиксируется третий день подряд. Информации о материальном ущербе и пострадавших пока не поступало.

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