Вестник Кавказа

Армения снова стреляла по позициям ВС Азербайджана

Военный в Агдаме
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Четвертый день подряд позиции Азербайджана оказываются под огнем вооруженных сил Армении. О сегодняшнем обстреле рассказали в Минобороны АР.

Позиции армии Азербайджана в очередной раз был подвержены обстрелу со стороны ВС Армении. Сообщение об этом распространило Минобороны АР.

Азербайджанские позиции были обстреляны из стрелкового оружия 18 марта с 22:20 до 19 марта 01:40. Атака производилась с позиций Армении, расположенных в направлении населенных пунктов Зод, Йухары Шорджа Басаркечярского района и Базарчай района Гаракилься.

Напомним, что это четвертый день подряд, когда ВС Армении устраивают обстрел. Накануне под огнем оказались позиции Азербайджана в районе поселений Алмалы Кешишкендского района и Истису Басаркечарского района.

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