Вестник Кавказа

Армия Азербайджана оказалась в 30-ке сильнейших в мире

Армия Азербайджана оказалась в 30-ке сильнейших в мире
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Вооруженные силы Азербайджана получили высокую оценку экспертов. Сильнейшей армией мира признана российская.

Армия Азербайджана оказалась в 30-ке лучших армий мира. Республика заняла 29 место в рейтинге. 

Аналитики дали военному потенциалу Азербайджана 7,1 балла из 100. В целом, по показателю "силы" государство заняло 62 место, достаточно высокую оценку эксперты дали политическому влиянию страны, а также экспортным возможностям экономики.  

Самой мощной армией мира признана российская (100 баллов из 100). Россия также заняла третье место в мировом рейтинге по показателю "силы". Эксперты дали стране наивысший балл по политическому влиянию в мире, а также высоко оценили лидерские качества главы государства (99 баллов из 100) и экономическое влияние (90,3 балла из 100).  

Вторую строку рейтинга сильнейших армий заняли США, а третье место получил Израиль, сообщает портал U.S. News and World Report.

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