Армия Азербайджана признана одной из сильнейших в мире

Журнал Global Fire Power включил армию Азербайджана в список сильнейших за 2024 год, разместив ее на 59 месте. Самыми сильными признаны армии США, России и Китая.

Издание Global Fire Power опубликовало список самых сильных армий мира за этот год.

По итогам исследования армия Азербайджана оказалась на 59 позиции, а армия Армении расположилась на 102 строчке.

Самыми сильными признаны армии США, России и Китая. В десятку также вошли армии Индии, Южной Кореи, Великобритании, Японии, Турции, Пакистана и Италии.

Стоит отметить, что журнал поместил армию Франции на 11 место. Самой слабой армией мира стала армия Бутана.