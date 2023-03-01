Азербайджан активно строит свой участок Зангезурского коридора

Строительство Зангезурского коридора, призванного соединить Азербайджан и Нахчыванскую АР, ведется ускоренными темпами, однако Армения не предпринимает для этого никаких усилий.

Азербайджан ударными темпами ведет строительство автомобильных и железных дорог в своего участка Зангезурского коридора, который соединит западные районы Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой (НАР) через территорию Армении.

Новый маршрут станет частью так называемого "Срединного коридора", пролегающего из Китая в Центральную Азию, Каспийское море, Кавказ и Турцию в направлении Европы, пишет турецкое информационное агентство Anadolu.

Азербайджан приступил к строительству автомобильных и железных дорог, простирающихся до границы с Арменией, сразу же после окончания Второй Карабахской войны – этот пункт был отмечен в совместном заявлении лидеров Азербайджана, Армении и России от 10 ноября 2020 года. Однако Армения пока не предприняла никаких шагов в этом направлении.

В то же время Азербайджан прорабатывает и альтернативные маршруты в этом направлении – так, такая договоренность о строительстве автомобильных и железнодорожных линий, которые соединят страну с Нахчыванской автономией через территорию ИРИ, ранее была достигнута Баку и Тегераном.

Планируется, что через реку Араз, разделяющую Азербайджан и Иран, в скором времени будут построены автомобильные и железнодорожные мосты, что обеспечит перевозки в Нахчыван – это предусмотрено соглашениями, подписанными между двумя странами.

Если все же соглашение с Ереваном будет достигнуто, у Азербайджана появится две альтернативы для обеспечения транспортной коммуникации с НАР.