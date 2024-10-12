Азербайджан впервые отмечает День города Губадлы

Азербайджанский город Губадлы (Восточно-Зангезурский экономический район) сегодня отмечает День города. Ровно четыре года назад он был освобожден от армянской оккупации.

В Азербайджане сегодня отмечают День города Губадлы.

Публикацией с поздравлением поделился на своих страницах в соцсетях президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"История нашей Победы – прошло четыре года со дня освобождения Губадлы от армянской оккупации"

– Ильхам Алиев

25 октября 2020 года город был освобожден от оккупации в результате контрнаступления азербайджанской армии, которое началось 27 сентября.

Выходу к границам Губадлинского района тогда способствовали успехи ВС Азербайджана в Джебраильском районе (к востоку от Губадлы) и в Зангиланском районе (к югу от Губадлы).

В Азербайджане была учреждена медаль "За освобождение Губадлы" – по распоряжению президента Ильхама Алиева ее получили военнослужащие, проявившие мужество и отвагу в боевых действиях за освобождение Губадлинского района.

Напомним, что армянские ВС оккупировали Губадлы 31 августа 1993 года.