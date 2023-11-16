Вестник Кавказа

Зангилан отмечает День города

Зангилан отмечает День города
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Четыре года назад Азербайджан освободил от оккупации город Зангилан, это произошло 20 октября. С тех пор эта дата - День города в Зангилане.

Сегодня в Азербайджане отмечается День города Зангилан - ровно четыре года назад он был освобожден от многолетней оккупации.

В 2020 году 20 октября азербайджанская армия освободила в Зангиланском районе не только город Зангилан, но и ряд сел, включая Хавалы, Зернели, Мамедбейли, Хекери, Шарифан, Муганлы. В Азербайджане учреждена медаль "За освобождение Зангилана".

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня поделился в соцсети публикацией в связи с памятной датой.

"История нашей Победы - прошло четыре года со дня освобождения Зангилана от армянской оккупации"

– Ильхам Алиев

За освобождением Зангиланского района последовало восстановление - работы идут быстрыми темпами. Международный аэропорт в Зангилане был открыт два года назад. Сейчас на финальном этапе находится строительство автодороги Зангезурский коридор - Горадиз-Джабраил-Зангилан-Агбенд.

Зангилан – один из красивейших уголков Восточного Зангезура. Генплан города, который превратится в центр логистики, туризма и торговли, утвержден до 2040 года. Проживать в Зангилане будет около 16 тыс человек, будет реализован проект «умного города», кроме того, Зангилан будет утопать в зелени - свыше 30% территории составят зеленые насаждения.

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