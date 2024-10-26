В Москве отметили четвертый день Победы Азербайджана в 44-дневной войне

В честь четвертой годовщины победы Азербайджана во Второй Карабахской войне в посольстве республики сегодня был организован прием, где новый посол Рахман Мустафаев заявил, что война закончилась и теперь важно установить мир, ведь народы Азербайджана и Армении были соседями тысячелетия, и теперь теплые отношения необходимо восстановить.

В интервью "Вестнику Кавказа" посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев назвал день Победы одним из главных праздников азербайджанского народа:

Это поистине святой день, без которого все остальные наши национальные праздники, наши мероприятия теряли смысл. В этот день, когда мы окончательно восстановили территориальную целостность Азербайджанской Республики, восстановили международное право, восстановили суверенитет Азербайджана над ранее оккупированными регионами.

Мы, безусловно, праздновали День независимости с 1991 года по 2020 год. Но для азербайджанского народа это были праздники с привкусом горечи, потому что значительная часть территории была оккупирована. А сегодня уже четвертый раз мы празднуем на полную. Это праздник, который сделал нас сильнее, сделал нас подлинно суверенной независимой республикой.

- Рахман Мустафаев.

Отвечая на вопрос о восстановлении Карабаха, он заметил:

Восстановление освобожденных территорий - это одна из основных задач постконфликтного периода, потому что ключевые вопросы урегулированы, корневая причина конфликта устранена, земли освобождены. Но есть масса вопросов, которые требуют решения. Один из них, наиболее важный, касается восстановления. Азербайджан уже выделил около $10 млрд на восстановление деоккупированных территорий. Это практически 1/8 экономики нашей страны.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Другой серьезной проблемой, по словам Рахмана Мустафаева, остается судьба переселенцев, которые вынуждены были покинуть свои дома в ходе оккупации:

Около 8 тысяч азербайджанских перемещенных лиц уже вернулись на освобожденную территорию Карабаха, этот процесс продолжается. Но если мы возьмем цифры тех, кто был оттуда депортирован в ходе оккупации, это около 800 тысяч человек, и возьмем цифры тех, кто уже вернулся, то эта огромная разница. Такая диспропорция говорит о сложности и важности проблемы.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Третьей проблемой посол Азербайджана назвал разминирование освобожденных территорий:

Еще очень большая территория не разминирована. Около 1,5 млн пехотных мин заложено в наши земли Карабаха и Зангезура. На сегодняшний день нам удалось деактивировать около 160 тысяч мин. Это чуть больше 10%. Всего же около 14% лишь территорий, которые освобождены от оккупации, сейчас разминированы.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Четвертой проблемой Рахман Мустафаев считает поиск без вести пропавших:

Эта серьезная гуманитарная проблема, касается памяти погибших, замученных. Это очень важно для семей, потерявших своих членов семьи, родственников. Но это еще и серьезная политическая проблема, потому что вопрос стоит о восстановлении доверия, о примирении с армянским народом. Мы хотим получить от армянской стороны информацию о том, где похоронены эти люди. Их уже не вернуть живыми, но для памяти, для восстановления справедливости и для примирения с армянским народом это очень важно.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Рахман Мустафаев также заявил, что главнейшая тема сегодня - это вопрос мирного договора с Арменией:

Мы проделали огромную работу вместе с нашими армянскими соседями. Согласовано очень много позиций мирного договора, но ключевые вопросы остались пока не урегулированными - в конституции Армении и в ряде ее правовых документов зафиксированы положения, которые напрямую касаются суверенитета Азербайджана. Мы предложили и требуем внести изменения в эти правовые документы для того, чтобы мы могли выйти на финишную прямую и подписать с нашим соседом мирный договор. Это процесс нелегкий, но в этом процессе огромную роль играют союзнические отношения с Россией, страной, в которой я аккредитован, в которой я буду работать в ближайшие годы.

Военный атташе Азербайджана в Москве Кянан Тахмазов напомнил, что 27 сентября 2020 года Армения предприняла очередное широкомасштабное военное наступление против подразделений азербайджанских вооруженных сил и населенных пунктов. С целью отражения агрессии и для обеспечения безопасности гражданского населения, воспользовавшись правом на самооборону в соответствии с Уставом ООН, Азербайджан провел наступательную операцию, действуя на своей суверенной территории.

В итоге блестяще проведенной военной операции ВС Азербайджанской Республики в течение 44 дней было освобождено более 300 городов, поселков и сел Азербайджана. После взятия города Шуша, культурной столицы нашей страны, Армения была вынуждена подписать капитуляцию, так как 20-тысячная группировка Армении оказалась в ”котле”, то есть окружении азербайджанской армии.

- военный атташе.

По его словам, 8 ноября знаменует собой четвертую годовщину Победы, символизирующей историческую справедливость, торжество международного права, восстановление территориальной целостности Азербайджанской Республики. День Победы имеет большое значение не только как день национальной гордости, но и потому что он положил конец многолетней оккупации 20% международно признанных территорий Азербайджанской Республики.

Столь славная победа является результатом сплоченности нашего народа, высокого боевого духа, мастерства доблестной армии под руководством верховного главнокомандующего. Она была достигнута ценой жизни павших героев, отважных сыновей и дочерей Азербайджана. Мы никогда не забудем их подвиг и память о них сохранится навеки в наших сердцах. Пусть Аллах упокоит их души.

- Кянан Тахмазов.

Он отметил ключевую роль общенационального лидера Гейдара Алиева и президента страны, верховного главнокомандующего Ильхама Алиева:

Их дальновидная политика превратила вооруженные силы Азербайджанской Республики в самую мощную и боеспособную армию региона, способную решать поставленные перед ней задачи в кратчайшие сроки, и, как показала история, с максимальной эффективностью… Служба в ВС является источником безграничной гордости для каждого гражданина Азербайджана, почетной обязанностью для каждого молодого человека. Да здравствуют вооруженные силы, да здравствуют наши герои и патриоты!

Председатель Либерально-демократической партии России Леонид Слуцкий:

Мы находимся в Азербайджанском посольстве в Москве. Только что посмотрели трогательный фильм о Шуше, сердце Азербайджана, культурном, духовном, историческом сердце, которое сейчас, как и весь Карабах, вернулось домой. Я недавно был в Шуше. Сейчас наш долг - взаимодействовать с братским азербайджанским народом для экономического и социального подъема тех многострадальных земель, которые вернулись домой, тех, кто трудится там для скорейшего возрождения мощного потенциала Карабаха в составе Азербайджана.

Слуцкий поздравил всех с днем Победы, отдав дань памяти тем, отдал за нее свои жизни:

Обращаясь ко всем тем, кто сейчас душой и сердцем вместе с азербайджанским народом, скажу слова благодарности господину президенту, моему брату, Ильхаму Гейдаровичу, за уникальную операцию по возвращению Карабаха домой и выполнение еще одного очень важного завета его великого отца, основателя современного Азербайджана, Гейдара Алиева. Сегодня особый праздник. И сквозь радость от возвращения Карабаха домой прорывается печаль, скорбь по тем, кто ушел от нас, отдал свои жизни за этот праздник. Но всё это останется с нами. Пока мы живы, останется с теми, кто придет после нас. Наши страны неразрывно связаны. Мы вместе. За мирную и равновесную архитектуру XXI столетия, за мирный Южный Кавказ, за процветающий, братский нам Азербайджан. Карабах - это Азербайджан!

Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко:

Это важнейшая дата в современной истории, новейшей истории Азербайджана. Победа в 44-дневной войне стала беспрецедентным событием первой половины XXI века, учитывая, что за столь короткие сроки были решены такие грандиозные задачи, которые делают честь любым вооруженным силам современного мира. Азербайджанская армия сегодня изучается в ведущих военных центрах и академиях. Мы рады уверенному развитию российско-азербайджанского взаимодействия абсолютно по всем направлениям, включая военное и военно-техническое сотрудничество. Думаю, тот задел, который у нас существует, дает все основания рассчитывать на новые, значимые контакты, экономическое сотрудничество, межрегиональное взаимодействие и, безусловно, контакты между вооруженными силами России и Азербайджана.