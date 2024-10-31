Ильхам Алиев: наша Победа - это поражение не только Армении, но и тех, кто за ней стоит

Ильхам Алиев обратился к азербайджанскому народу по случаю Дня Победы. Он подчеркнул, что Азербайджан не хочет войны.

Азербайджанский президент Ильхам Алиев поздравил народ страны и ВС Азербайджана с Днем Победы. Он обратился к гражданам во время открытия Парка Победы в Баку.

"Мы отомстили на поле боя за наших шехидов Первой и Второй Карабахских войн, а также антитеррористической операции и восстановили нашу территориальную целостность и суверенитет"

- Ильхам Алиев

Он заявил, что за 44 дня азербайджанская армия освободила от оккупантов свыше 300 городов и населенных пунктов и заставила врага капитулировать. Глава государства подчеркнул, что военные и народ показали всему миру свою силу.

Президент напомнил, что азербайджанские земли находились под оккупацией 30 лет, однако народ и руководство страны не смирились с этим. Алиев отметил, что страны, которые стояли за Арменией, пытались разными методами заставить смириться Азербайджан с этим.

"Азербайджанский народ прекрасно помнит, что великие державы, посредники, которые якобы пытались решить этот вопрос, не раз говорили, что военного решения конфликта не существует. Что они хотели сказать азербайджанскому народу? Они хотели сказать, что мы должны смириться с оккупацией. Именно это они и планировали"

- Ильхам Алиев

Президент сообщил, что в планы посредников входило сохранение азербайджанских земель под армянской оккупацией, а не ее прекращение.

Ильхам Алиев сказал, что еще в 2023 году, когда стал президентом, заявил, что Азербайджан любой ценой восстановит территориальную целостность и суверенитет. Он также добавил, что страна готовилась, а не получала помощь извне, и, в отличие от Армении, рассчитывала только на свои силы.

Далее президент перечислил факторы, благодаря которым Азербайджан победил и освободил свои земли. Он подчеркнул, что их сочетание сделало победу возможной.

"Экономическое развитие, наш большой политический вес, решительное произнесение своего слова на международных трибунах, единство народа-власти, воспитание молодого поколения, утверждение духа патриотизма в обществе - все эти факторы привели нас к Победе"

- Ильхам Алиев

Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан заставил врага, который говорил в Ханкенди в 2019 году, что "Карабах – это Армения, и в этом вся суть", подписать акт о капитуляции. Он добавил, что сегодня враг говорит, что Карабах – это Азербайджан.

Помимо этого, глава государства упрекнул западных поклонников Еревана в том, что они хотят сделать из Армении "голубя мира", не замечая при этом разрушений, жестокости, Ходжалинской трагедии, которые были за время оккупации. Он обвинил их в том, что поклонники хотят заставить международное сообщество забыть о преступлениях, которые совершила Армения.

Руководитель страны рассказал о бомбардировках Арменией мирных городов Азербайджана. При этом он сказал, что это ни в коей мере не повлияло на волю азербайджанского народа.

Он также рассказал о работе Минской группы ОБСЕ, которая на протяжении 30 лет была за Армению, а некоторые государства бесплатно давали оружие и деньги, оказывали политическую поддержку.

"Граждане Азербайджана были обеспокоены тем, что война будет незавершенной, что мы не сможем добиться того, чего хотим, что кто-то нас остановит. Но я сказал: нет, никто не сможет нас остановить, есть мертвецы, возврата нет. Мы будем бороться до конца, восстановим справедливость, восстановим международное право и покажем Армении ее место"

- Ильхам Алиев

Говоря о Шушинской операции, президент напомнил, что она сломала хребет противнику, а уже в ночь с 9 на 10 ноября Армения подписала капитуляцию и война завершилась. Он добавил, что успех Азербайджана показывает, что это был единственный правильный шаг.

Ильхам Алиев также упомянул антитеррористическую операцию в сентябре 2023 года. Президент заявил, что для оккупантов она стала очередным уроком, а сепаратизм в регионе был уничтожен. После этого, продолжил глава государства, были возвращены 4 села Газахского района.

При этом он сообщил, что сегодня антиазербайджанские силы, которые находятся на Западе, подстрекают Армению к новой войне. Ильхам Алиев предупредил, что это может стать новой трагедией для Армении.

"Ради обеспечения своих интересов некоторые западные страны, считающиеся их друзьями, готовы пожертвовать, чтобы на Южном Кавказе по-прежнему был конфликт, снова проливалась кровь, и они по-прежнему могли ловить рыбу в мутной воде"

- Ильхам Алиев

Президент призвал Ереван отказаться от политики вооружений и подчеркнул, что Азербайджан не хочет войны, поскольку добился восстановления суверенитета и территориальной целостности.

Далее Ильхам Алиев рассказал о восстановительных работах в Карабахе и Восточном Зангезуре, возвращении граждан в свои дома, что является главным вопросом для Азербайджана сегодня.

Кроме того, он подчеркнул, что 44-дневная война Азербайджана и антитеррористические мероприятия – это не только поражение Армении, но и тех, кто за ней стоит. Ильхам Алиев сказал, что на Запада развернулась большая кампания против Азербайджана с использованием СМИ, НПО.

Но глава государства подчеркнул, что никакое давление и запугивание на нас не влияет и не сработает. Он назвал единство народа и руководства страны главным источником силы Азербайджана.

"Развитие Азербайджана – наш источник гордости, а наша славная Победа – наше историческое достижение, наша историческая победа"

- Ильхам Алиев