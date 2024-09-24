Победе Азербайджана в Карабахской войне – 4 года

Сегодня – четвертая годовщина со дня победы Азербайджана в Карабахской войне, дата освобождения сердца азербайджанской культуры, города Шуша от 28,5-летней оккупации войсками Армении. Освобождение Шуши поставило точку в тридцатилетнем армяно-азербайджанском конфликте: Карабах – это Азербайджан!

4 года назад, 8 ноября 2020 года, президент Азербайджана Ильхам Алиев официально объявил о деоккупации культурной столицы республики – города Шуша. В историю вошли его слова "Əziz Şuşa, sən azadsan!" – "Милая Шуша, ты свободна!". Освобождение Шуши по существу завершило Карабахскую войну, поскольку с ее высоты азербайджанские войска полностью контролировали и дорогу в очаг сепаратизма, город Ханкенди, и сам Ханкенди. 20-тысячная группировка оккупационных войск Армении попала в котел, началось беспорядочное бегство захватчиков, и на следующий день Армения подписала капитуляцию.

День деоккупации Шуши, а не день капитуляции оккупантов впоследствии было решено объявить Днем Победы в Азербайджанской Республике, поскольку именно изгнание армянской армии из сердца Азербайджана поставило точку в армяно-азербайджанском конфликте. Если до этого рассматривались различные варианты прекращения боевых действий, поскольку Баку был согласен урегулировать конфликт наименьшей кровью, то героическая операция азербайджанских спецназовцев, освободивших Шушу без прикрытия артиллерии и беспилотников, забравшихся в город по скалам и в ходе уличных боев отвоевавших легендарный город, не оставила сомнений в том, как должна быть завершена Карабахская война – только полной победой Азербайджана и деоккупацией всех без исключения захваченных Арменией территорий.

В последующие 4 года Азербайджан последовательно упрочивал свою победу и укреплял гарантии, что Армении не удастся провести хоть сколько-нибудь успешный реванш. Больше года не существует сепаратистского режима в Ханкенди благодаря антитеррористических мерам 19-20 сентября 2023 года. Принужденная к миру Армения добровольно, без кровопролития вернула Азербайджану четыре села в Газахском районе в апреле этого года, когда были проведены первые работы по делимитации и демаркации границы. Мирный договор между двумя республиками почти полностью согласован, хотя его подписание и задерживает нежелание Еревана исключать территориальные претензии на Карабах из армянской Конституции.

Вызывает определенные опасения политика армянского руководства по перевооружению разгромленных ВС Армении с опорой на поддержку стран НАТО, в первую очередь Франции – однако Азербайджан продолжает наращивать боеспособность армии, понимая, что мирная риторика Еревана все еще не заслуживает доверия, и за нерушимость азербайджанских границ и жители республики, и ее партнеры и союзники могут быть спокойны. 4 года спустя ничто не может подвергнуть сомнению победу Азербайджана в Карабахской войне.