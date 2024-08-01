Дорога из России в Азербайджан станет четырехполосной

Федеральную трассу «Кавказ» сделают четырехполосной, рассказал глава ФКУ «Упрдор «Кавказ» Александр Лукашук. Дорога связывает Россию с Азербайджаном.
«Наш приоритет на сегодняшний день - основная дорога Р-217 "Кавказ", которая входит в международный транспортный коридор "Север-Юг", соединяющий субъекты Российской Федерации и иностранные государства. (...) Вся дорога "Кавказ" до 2030 года будет в четырехполосном исполнении»
- Александр Лукашук
Сейчас автомагистраль только на 75-85% состоит из четырех полос, на оставшихся участках она имеет только две полосы.
Отметим, что федеральная трасса Р-217 «Кавказ» проходит от населенного пункта Павловская на Кубани до дагестанского поселка Яраг-Казмаляр, что находится на границе с Азербайджаном. Ее протяженность – 1,1 тыс км.