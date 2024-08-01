Вестник Кавказа

Дорога из России в Азербайджан станет четырехполосной

Трасса
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Связывающую Россию и Азербайджан трассу «Кавказ» расширят до четырех полос по всей протяженности. Окончание работ наметили на 2030 год.

Федеральную трассу «Кавказ» сделают четырехполосной, рассказал глава ФКУ «Упрдор «Кавказ» Александр Лукашук. Дорога связывает Россию с Азербайджаном.

«Наш приоритет на сегодняшний день - основная дорога Р-217 "Кавказ", которая входит в международный транспортный коридор "Север-Юг", соединяющий субъекты Российской Федерации и иностранные государства. (...) Вся дорога "Кавказ" до 2030 года будет в четырехполосном исполнении»

- Александр Лукашук

Сейчас автомагистраль только на 75-85% состоит из четырех полос, на оставшихся участках она имеет только две полосы.

Отметим, что федеральная трасса Р-217 «Кавказ» проходит от населенного пункта Павловская на Кубани до дагестанского поселка Яраг-Казмаляр, что находится на границе с Азербайджаном. Ее протяженность – 1,1 тыс км.

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