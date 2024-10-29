Мосты будут контролировать гололед на дорогах Кавказа

Дорожные службы Северного Кавказа смогут взять под контроль образование гололедицы на дорогах: это позволят сделать "умные" датчики, которые Упрдор "Кавказ" начал устанавливать на мостах.

На участке федеральной трассы "Кавказ" в Кабардино-Балкарии (КБР) заработала первая "умная" метеостанция, которая своевременно предупредит водителей об образовании на проезжей части ледовой корки – она установлена на мосту в Баксанском районе республики, рассказал начальник Упрдор "Кавказ" Александр Лукашук.

"Это так называемые "умные мосты": на них стоят специальные датчики, при наступлении отрицательных температур они реагируют на изменение температуры дорожного покрытия. Также видеокамера фиксирует, присутствуют ли осадки на искусственном сооружении и, соответственно, дает команду распределять противогололедный материал"

- Александр Лукашук

Новые "метеостанции" снабжены антивандальной системой, защищающей их от любопытных вредителей, вскоре они появятся в других регионах СКФО, рассказал Лукашук, передает ТАСС.

Мост в Баксанском районе КБР для эксперимента был выбран неслучайно – буквально две недели назад он был открыт после капитального ремонта, и система оповещения прекрасно дополнит его функциональность.