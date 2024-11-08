Вестник Кавказа

Прерванное из-за снегопада энергоснабжение поселений восстанавливают в КЧР

восстановление энергоснабжения в Карачаево-Черкесии
© Фото: Telegram-канал ГУ МЧС России по Карачаево-Черкесии
Несколько горных поселений остались без света из-за снегопада в КЧР. Специалисты проводят восстановительные работы.

В Карачаево-Черкесии приступили к работам по восстановлению подачи электроэнергии в несколько высокогорных поселений. Об этом сказано в заявлении, опубликованном 2 декабря в Telegram-канале ГУ МЧС по КЧР.

Помощь энергетикам в восстановлении энергоснабжения сел Карт-Джурт, Учкулан и Хурзук оказывают сотрудники МЧС.

В работах участвуют 45 человек и почти полтора десятка единиц техники от районных электросетей МРСК и МЧС России.

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