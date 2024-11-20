Вестник Кавказа

Участок дороги между Ставропольем и КЧР открыли после снегопада

Участок дороги между Ставропольем и КЧР открыли после снегопада
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На одном из участков дороги Пятигорск – Карачаевск восстановили движение транспорта. Ранее оно прерывалось из-за непогоды.

В Карачаево-Черкесии возобновлено движение на участке дороги Пятигорск – Карачаевск, прерванное накануне вечером в результате неблагоприятных погодных условий.

Об этом поведали 29 ноября в Госавтоинспекции региона, передает ТАСС.

"Открыли проезд с 90-го по 100-й км автодороги Пятигорск - Карачаевск (перевал Гумбаши), который временно был закрыт накануне вечером из-за сильного снега"

– представитель ГАИ

Напомним, последние два дня в КЧР был сильный снегопад. В связи с этим местные дорожно-коммунальные службы перешли на усиленный режим работы.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
760 просмотров

Видео

Все видео


реклама

COP29

Баку, Азербайджан

11-22 ноября


ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Новый бальнеологический комплекс откроется на Ставрополье

Новый бальнеологический комплекс откроется на Ставрополье

Холодильник уничтожил огнем полдома на Ставрополье

Холодильник уничтожил огнем полдома на Ставрополье

В новые курорты Ставрополья вложат 110 млрд рублей

В новые курорты Ставрополья вложат 110 млрд рублей

Прерванное из-за снегопада электроснабжение восстановили на Ставрополье

Прерванное из-за снегопада электроснабжение восстановили на Ставрополье

Ставропольский край принял почти 8 млн туристов с начала года

Ставропольский край принял почти 8 млн туристов с начала года

Музеи Ставрополя будут бесплатными для многодетных семей

Музеи Ставрополя будут бесплатными для многодетных семей

Власти Ставрополья потратят на край 195 млрд рублей

Власти Ставрополья потратят на край 195 млрд рублей

Авария из-за непогоды лишила света тысячи жителей Ставрополья

Авария из-за непогоды лишила света тысячи жителей Ставрополья

Снегопад закрыл туристическую тропу в Железноводске

Снегопад закрыл туристическую тропу в Железноводске

Мужчина отправится за решетку за двойное убийство ломом-гвоздодером на Ставрополье

Мужчина отправится за решетку за двойное убийство ломом-гвоздодером на Ставрополье

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы