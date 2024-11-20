Участок дороги между Ставропольем и КЧР открыли после снегопада

На одном из участков дороги Пятигорск – Карачаевск восстановили движение транспорта. Ранее оно прерывалось из-за непогоды.
В Карачаево-Черкесии возобновлено движение на участке дороги Пятигорск – Карачаевск, прерванное накануне вечером в результате неблагоприятных погодных условий.
Об этом поведали 29 ноября в Госавтоинспекции региона, передает ТАСС.
"Открыли проезд с 90-го по 100-й км автодороги Пятигорск - Карачаевск (перевал Гумбаши), который временно был закрыт накануне вечером из-за сильного снега"
– представитель ГАИ
Напомним, последние два дня в КЧР был сильный снегопад. В связи с этим местные дорожно-коммунальные службы перешли на усиленный режим работы.