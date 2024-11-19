Вестник Кавказа

Снегопад накрыл Ингушетию: введен режим повышенной готовности

Снегопад накрыл Ингушетию: введен режим повышенной готовности
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В четырех городах Республики Ингушетия сегодня введен режим повышенной готовности из-за снегопада. Осадки осложнили ситуацию на дорогах. Действует штормовое предупреждение.

В Ингушетии из-за снегопада в четырех города вводится режим повышенной готовности, сообщил глава республики Махмуд-Али Калиматов.

"Снегопад может усилиться в ближайшие сутки… Главам городов Карабулака, Малгобека, Назрани и Сунжи ввести режим повышенной готовности и приступить к выполнению всех необходимых превентивных мероприятий"

– Калиматов

Ранее МЧС региона объявило из-за неблагоприятной погоды штормовое предупреждение.

Глава Ингушетии подчеркнул что обильные осадки привели к непростой дорожной ситуации. Минавтодор региона получил поручение увеличить количество используемой на дорогах снегоуборочной техники.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями призываю водителей соблюдать дистанцию и скоростной режим, быть предельно осторожными на дорогах"

– Калиматов

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