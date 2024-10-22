Вестник Кавказа

Северный Кавказ накроет непогода завтра

Ледяной дождь
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Дожди, мокрый снег и гололедица – это то, что ждет жителей Северного Кавказа завтра. Непогода придет в Северную Осетию, Ингушетию и Чечню.

Непогода придет в регион Северного Кавказа: на его территории ожидаются сильные дожди и мокрый снег, согласно данным на сайте Гидрометцентра РФ.

«6 ноября в Северной Осетии ожидаются сильные осадки (дождь, мокрый снег), в горах сильный снег. 27 ноября на большей части округа также прогнозируются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, а в горах - сильный снег, налипание мокрого снега, гололедица»

- Гидрометцентр России

В Чечне порывы ветра будут достигать 23 м/с. Такое же можно будет наблюдать в Ингушетии, где по этой причине ввели штормовое предупреждение.

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