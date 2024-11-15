Вестник Кавказа

Туман осложнил движение на Ставрополье

Туман осложнил движение на Ставрополье
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Дороги Ставропольского края заволок туман, мешающий движению. В части районов также заметили гололедицу.

Непогода ухудшила видимость на дорогах в нескольких районах Ставропольского края, рассказали в региональной Госавтоинспекции.

«Вновь туман накрывает отдельные территории Ставрополья, а также отмечается небольшая гололедица и изморозь»

- Госавтоинспекция Ставрополья

Туман мешает движению в Изобильненском, Шпаковском и других районах края.

В ведомстве предостерегают водителей от движения на высокой скорости и просят держать большую дистанцию с соседними автомобилями.

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