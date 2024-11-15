Туман осложнил движение на Ставрополье

Дороги Ставропольского края заволок туман, мешающий движению. В части районов также заметили гололедицу.
Непогода ухудшила видимость на дорогах в нескольких районах Ставропольского края, рассказали в региональной Госавтоинспекции.
«Вновь туман накрывает отдельные территории Ставрополья, а также отмечается небольшая гололедица и изморозь»
- Госавтоинспекция Ставрополья
Туман мешает движению в Изобильненском, Шпаковском и других районах края.
В ведомстве предостерегают водителей от движения на высокой скорости и просят держать большую дистанцию с соседними автомобилями.