Вестник Кавказа

Иран готов обсудить ситуацию в Сирии с РФ, Турцией и Катаром

Иран готов обсудить ситуацию в Сирии с РФ, Турцией и Катаром
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Министры иностранных дел России, Ирана и Турции могут встретиться на форуме в столице Катара Дохе, чтобы обсудить ситуацию в Сирии, сообщил министр иностранных дел ИРИ Аббас Арагчи.

Высокопоставленные представители России, Ирана, Турции и Катара, вероятно, встретятся в Дохе в ходе Дохийского форума, который пройдет 7-8 декабря, чтобы обсудить ситуацию в Сирии, сообщил министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас Арагчи, передает телеканал Al Jazeera.

"Вероятно, что на следующей неделе в Дохе состоится встреча с участием Катара, Ирана, Турции и России для обсуждения ситуации в Сирии"

- Аббас Арагчи

Скорее всего, встреча пройдет на уровне глав внешнеполитических ведомств чтран, передает ТАСС.

Напомним, накануне глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил, что Анкара видит в астанинском формате перспективы для урегулирования ситуации в Сирии. В МИД Турции уже провели переговоры с российскими и иранскими дипломатами о планах оживления астанинского формата и проведения в ближайшее время встречи на уровне министров с целью урегулирования ситуации в Сирии.

Эскалация военного конфликта в Сирии произошла в конце ноября. Боевики запрещенной в России террористической организации "Джебхат ан-Нусра" развили наступление на Алеппо, захватив ряд населенных пунктов. Правительственные войска вступили в тяжелые бои с боевиками.

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