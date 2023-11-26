В Дагестане незаконно добыли известняка на 44 млн рублей

В Каякентском районе Дагестана участок для сельского хозяйства стал площадкой незаконной добычи известняка. Ущерб составил около 44 млн рублей.
Прокуратура в Дербенте пресекла незаконную добычу известняка в Каякентском районе Дагестана, передали в пресс-службе Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры.
Сотрудники надзорного ведомства установили, что нелегальная добыча велась на участке под аграрную деятельность. Объем незаконной выемки грунта превысил 200 тыс м³.
Ущерб от незаконных действий составил около 44 млн рублей, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.