Вестник Кавказа

В Дагестане незаконно добыли известняка на 44 млн рублей

В Дагестане незаконно добыли известняка на 44 млн рублей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Каякентском районе Дагестана участок для сельского хозяйства стал площадкой незаконной добычи известняка. Ущерб составил около 44 млн рублей.

Прокуратура в Дербенте пресекла незаконную добычу известняка в Каякентском районе Дагестана, передали в пресс-службе Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры. 

Сотрудники надзорного ведомства установили, что нелегальная добыча велась на участке под аграрную деятельность. Объем незаконной выемки грунта превысил 200 тыс м³. 

Ущерб от незаконных действий составил около 44 млн рублей, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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