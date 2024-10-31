Вестник Кавказа

Прокуратура КЧР требует вернуть участок в Архызе государству

Прокуратура КЧР требует вернуть участок в Архызе государству
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Суд получил иск прокуратуры КЧР о возвращении участка земли в Архызе в собственность государства. Ранее его незаконно присвоил глава администрации курорта.

В суд пришла прокуратура Карачаево-Черкесии. Она хочет вернуть в собственность государства земельный участок в Архызе, чья площадь составляет 8,2 га, рассказали в ведомстве. Стоимость участка оценивается в 190 млн рублей.

В мошеннических действиях обвиняется руководитель администрации курорта.

«По версии следствия, обвиняемый изготовил фиктивные выписки из похозяйственной книги о принадлежности его супруге земельного участка общей площадью 82 тыс. кв. м, расположенного в селе Архыз Зеленчукского района»

- прокуратура КЧР

На обвиняемого завели уголовное дело за мошенничество по статье 159 УК РФ.

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