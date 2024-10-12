Вестник Кавказа

Россияне активно бронируют Домбай и Архыз на Новый год

Россияне активно бронируют Домбай и Архыз на Новый год
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Курорты Домбай и Архыз в Карачаево-Черкесии вошли в число самых популярных горных курортов на Новый год 2025. Россияне активно бронируют отдых в КЧР на зимние праздники.

Среди горнолыжных курортов России особой популярностью на новогодний период пользуются курорты КЧР - Домбай и Архыз вошли в топ-3 по раннему бронированию.

Места размещения на курортах Карачаево-Черкесии на Новый год были забронированы на 85% уже на конец октября. В целом в этом году россияне активнее планируют новогодний досуг заранее.

"По данным одного из крупных российских сервисов бронирования, к началу ноября количество ранних резервирований отелей и других объектов размещения по России на даты новогодних каникул выросло на 45% по сравнению с прошлым годом"

– Минтуризма республики

В топ-3 самых востребованных горнолыжных курортов оказались Домбай - 8% от всех бронирований и Архыз - 7%.

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