Сезон катания на "Архызе" ожидается рекордно долгий

Самый продолжительный в истории "Архыза" сезон катания может случиться предстоящей зимой. Сезон может открыться раньше обычного - уже в ноябре.

Горнолыжный курорт "Архыз" в Северной Осетии готовится к сезону катания, который этой зимой обещает быть рекордным.

Традиционно на "Архызе" на лыжах и сноубордах катаются с декабря по апрель. В этом году сезон может стартовать раньше обычного, что позволит удлинить сезон катания.

"Уже выполняется первичное оснежение трасс на северном склоне и существует вероятность, что в предстоящем горнолыжном сезоне мы побьем рекорд по продолжительности катания на склонах нашего курорта... Если благоприятные условия сохранятся и будет держаться устойчивая минусовая температура, то сезон откроем раньше обычного"

– гендиректор курорта Роман Киранчук

В предстоящие выходные на горном курорте откроется новая канатная дорога "Орбита", также пройдет полуфинал конкурса, "Архыз" выбирает маскот (талисман) на зиму 2024-2025, передает ТАСС.