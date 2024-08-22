Красная Поляна и Архыз забронированы на Новый год 2025 более чем на 70%

Новый год 2025 приближается, и россияне все активнее бронируют места для отдыха на новогодние праздники. Так, в отелях Красной Поляны забронировано уже более 70% мест, Архыз занят на 75%.

Большая часть мест в гостиницах сочинской Красной Поляны и карачаево-черкесского Архыза уже забронирована на приближающиеся новогодние праздники, рассказал гендиректор группы "Мантера", которая управляет курортами, Вадим Трукшин.

По его словам, зимой 2025 года самой большой популярностью среди объектов, которыми управляет "Мантера", пользуются курорты Красная Поляна и Архыз. Спрос на них настолько высок, что в данный момент, то есть в середине октября, когда до Нового года осталось два с половиной месяца, отели "Архыза" забронированы более чем на три четверти на протяжении всех новогодних праздников. А отели горного кластера Сочи забронированы на 70%.

"По опыту прошлого года, к концу декабря она достигнет 100%, этот показатель стабилен"

– Трукшин