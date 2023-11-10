Лучший зимний курорт России: что делать в Архызе зимой и летом?

Горнолыжный курорт Архыз находится в одноименном поселке в Зеленчукском районе КЧР. Место всегда пользуется широким спросом среди любителей горных видов спорта. Более того, Архыз признан лучшим горнолыжным курортом России.
Отели на курорте Архыз
Список отелей – составлен по оценкам на портале Яндекс.Путешествия.
- Arkhyz Royal Resort & SPA 5 (5,0);
- "Шатун" Отель (4,8);
- Allure Lodge (4,8);
- Романтик-1 3 (4,9);
- Rahat (5,0);
- Гранд Шале 4 (4,9);
- Майри Парк Отель (5,0);
- Энергетик (5,0);
- Белый Пик (5,0);
- Хижина (5,0);
- Green House 2 (4,8);
- Velvet (5,0);
- Konak House (4,9);
- Амра (5,0).
Где находится Архыз?
Горнолыжный курорт Архыз расположен в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии на высоте 1470 м над уровнем моря. Он находится на восточной границе Западного Кавказа между хребтами Абишира-Ахуба и Габулу.
Как добраться до курорта?
Добраться до горнолыжной базы можно двумя путями – сначала самолетом или поездом, а затем в любом случае туристам придется воспользоваться автотранспортом.
Самолет
Ближайшая к Архызу воздушная гавань – аэропорт Минеральных вод: расстояние от него до курорта – 220 км.
На дорогу из Москвы в общей сложности уйдет 5,5 часов – 2,5 на самолете Москва-Минводы и 3 часа на машине от Минвод до Архыза.
Из аэропорта до курорта можно добраться как на такси, так и на автобусе-экспрессе, который выезжает к месту назначения из аэропорта три раза в день:
- 7:40;
- 14:00;
- 19:10.
Еще один надежный вариант – доехать до ж/д вокзала Минеральных вод, откуда отправляется автобус "Минводы - Архыз".
Поезд
Любители путешествий по железной дороге могут преодолеть основное расстояние на поездах:
- Москва-Кисловодск;
- Москва-Минеральные воды;
- Москва-Невинномысск-Черкесск.
Трассы
На курорте доступны 16 горнолыжных трасс общей протяженностью 27 км.
Несмотря на небольшую протяженность, на Архызе есть трассы всех уровней сложности:
- зеленые – для новичков;
- синие – для более опытных;
- красные – сложные трассы;
- черные – для любителей экстрима.
Канатные дороги Архыза
Подъемная система оснащена гондольными и кресельными подъемниками, а также траволатором.
Сам курорт состоит из Южного и Северного склонов. На Южном действуют 4 канатные дороги:
- Млечный путь;
- Спутник;
- Лунная поляна;
- Зеленая планета.
На Северном склоне установлены три канатные дороги:
- Северное сияние;
- Союз;
- Аполлон.
Прогулочный подъем на Южном склоне стоит 1 000 рублей.
Ски-пасс 2023 цена
Стоимость ски-пассов в Архызе в сезоне 2023-2024 начинается от 7 750 тыс рублей за три дня. Самый дорогой – сезонный ски-пасс – обойдется в 45 тыс рублей.
Погода
Средняя температура зимой опускается до минус 6 градусов, а летом поднимается до 15 градусов. Снег выпадает уже осенью и тает только в середине весны.
Когда сезон в Архызе?
Самое подходящее время для зимнего отдыха в Архызе – период с января по март, поскольку в декабре подходящий для катания снежный покров лишь формируется.
Обычно благоприятная для катания погода держится в течение всего дня: солнечно и почти нет ветра.
Чем можно заняться в Архызе?
Помимо катания на лыжах и сноубордах, в Архыз приезжают насладиться живой природой. Место богато историческими памятниками, озерами, и многим другим, есть и водопады.
Так что Архыз отлично подходит не только для зимнего отдыха, но и для летнего.
Что можно посмотреть в Архызе летом?
- Тебердинский заповедник;
- множество озер и водопадов;
- потаенный Лик Христа на скале;
- Нижне-Архызское городище;
- дольмены Лесо-Кяфарского городища;
Что можно привезти из Архыза?
Как правило, из Архыза везут на память и в подарок съедобные сувениры. Местные рынки завалены орехами, сухофруктами, чурчхелой, вареньем, медом. Можно также приобрести травяные чаи и шерстяные изделия: валенки, шарфы, шапки, носки.