Лучший зимний курорт России: что делать в Архызе зимой и летом?

Архыз – один из самых известных горнолыжных курортов Северного Кавказа. Он расположен в Карачаево-Черкесии. Место активно посещают не только зимой, в горнолыжный сезон. Множество достопримечательностей можно посмотреть в Архызе и летом.

Горнолыжный курорт Архыз находится в одноименном поселке в Зеленчукском районе КЧР. Место всегда пользуется широким спросом среди любителей горных видов спорта. Более того, Архыз признан лучшим горнолыжным курортом России.

Отели на курорте Архыз

Список отелей – составлен по оценкам на портале Яндекс.Путешествия.

Arkhyz Royal Resort & SPA 5 (5,0);

"Шатун" Отель (4,8);

Allure Lodge (4,8);

Романтик-1 3 (4,9);

Rahat (5,0);

Гранд Шале 4 (4,9);

Майри Парк Отель (5,0);

Энергетик (5,0);

Белый Пик (5,0);

Хижина (5,0);

Green House 2 (4,8);

Velvet (5,0);

Konak House (4,9);

Амра (5,0).

Где находится Архыз?

Горнолыжный курорт Архыз расположен в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии на высоте 1470 м над уровнем моря. Он находится на восточной границе Западного Кавказа между хребтами Абишира-Ахуба и Габулу.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как добраться до курорта?

Добраться до горнолыжной базы можно двумя путями – сначала самолетом или поездом, а затем в любом случае туристам придется воспользоваться автотранспортом.

Самолет

Ближайшая к Архызу воздушная гавань – аэропорт Минеральных вод: расстояние от него до курорта – 220 км.

На дорогу из Москвы в общей сложности уйдет 5,5 часов – 2,5 на самолете Москва-Минводы и 3 часа на машине от Минвод до Архыза.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Из аэропорта до курорта можно добраться как на такси, так и на автобусе-экспрессе, который выезжает к месту назначения из аэропорта три раза в день:

7:40;

14:00;

19:10.

Еще один надежный вариант – доехать до ж/д вокзала Минеральных вод, откуда отправляется автобус "Минводы - Архыз".

Поезд

Любители путешествий по железной дороге могут преодолеть основное расстояние на поездах:

Трассы

На курорте доступны 16 горнолыжных трасс общей протяженностью 27 км.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Несмотря на небольшую протяженность, на Архызе есть трассы всех уровней сложности:

зеленые – для новичков;

синие – для более опытных;

красные – сложные трассы;

черные – для любителей экстрима.

Канатные дороги Архыза

Подъемная система оснащена гондольными и кресельными подъемниками, а также траволатором.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сам курорт состоит из Южного и Северного склонов. На Южном действуют 4 канатные дороги:

Млечный путь;

Спутник;

Лунная поляна;

Зеленая планета.

На Северном склоне установлены три канатные дороги:

Северное сияние;

Союз;

Аполлон.

Прогулочный подъем на Южном склоне стоит 1 000 рублей.

Ски-пасс 2023 цена

Стоимость ски-пассов в Архызе в сезоне 2023-2024 начинается от 7 750 тыс рублей за три дня. Самый дорогой – сезонный ски-пасс – обойдется в 45 тыс рублей.

Погода

Средняя температура зимой опускается до минус 6 градусов, а летом поднимается до 15 градусов. Снег выпадает уже осенью и тает только в середине весны.

Когда сезон в Архызе?

Самое подходящее время для зимнего отдыха в Архызе – период с января по март, поскольку в декабре подходящий для катания снежный покров лишь формируется.

Обычно благоприятная для катания погода держится в течение всего дня: солнечно и почти нет ветра.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Чем можно заняться в Архызе?

Помимо катания на лыжах и сноубордах, в Архыз приезжают насладиться живой природой. Место богато историческими памятниками, озерами, и многим другим, есть и водопады.

Так что Архыз отлично подходит не только для зимнего отдыха, но и для летнего.

Что можно посмотреть в Архызе летом?

Тебердинский заповедник;

множество озер и водопадов;

потаенный Лик Христа на скале;

Нижне-Архызское городище;

дольмены Лесо-Кяфарского городища;

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что можно привезти из Архыза?

Как правило, из Архыза везут на память и в подарок съедобные сувениры. Местные рынки завалены орехами, сухофруктами, чурчхелой, вареньем, медом. Можно также приобрести травяные чаи и шерстяные изделия: валенки, шарфы, шапки, носки.