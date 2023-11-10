Вестник Кавказа

Лучший зимний курорт России: что делать в Архызе зимой и летом?

Мурад Устаров
Лучший зимний курорт России: что делать в Архызе зимой и летом?
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Архыз – один из самых известных горнолыжных курортов Северного Кавказа. Он расположен в Карачаево-Черкесии. Место активно посещают не только зимой, в горнолыжный сезон. Множество достопримечательностей можно посмотреть в Архызе и летом.

Горнолыжный курорт Архыз находится в одноименном поселке в Зеленчукском районе КЧР. Место всегда пользуется широким спросом среди любителей горных видов спорта. Более того, Архыз признан лучшим горнолыжным курортом России. 

Отели на курорте Архыз

Список отелей – составлен по оценкам на портале Яндекс.Путешествия. 

  • Arkhyz Royal Resort & SPA 5 (5,0); 
  • "Шатун" Отель (4,8); 
  • Allure Lodge (4,8); 
  • Романтик-1 3 (4,9); 
  • Rahat (5,0); 
  • Гранд Шале 4 (4,9); 
  • Майри Парк Отель (5,0); 
  • Энергетик (5,0); 
  • Белый Пик (5,0); 
  • Хижина (5,0); 
  • Green House 2 (4,8); 
  • Velvet (5,0); 
  • Konak House (4,9); 
  • Амра (5,0). 

Где находится Архыз?

Горнолыжный курорт Архыз расположен в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии на высоте 1470 м над уровнем моря. Он находится на восточной границе Западного Кавказа между хребтами Абишира-Ахуба и Габулу. 

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как добраться до курорта?

Добраться до горнолыжной базы можно двумя путями – сначала самолетом или поездом, а затем в любом случае туристам придется воспользоваться автотранспортом. 

Самолет 

Ближайшая к Архызу воздушная гавань – аэропорт Минеральных вод: расстояние от него до курорта – 220 км. 

На дорогу из Москвы в общей сложности уйдет 5,5 часов – 2,5 на самолете Москва-Минводы и 3 часа на машине от Минвод до Архыза. 

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Из аэропорта до курорта можно добраться как на такси, так и на автобусе-экспрессе, который выезжает к месту назначения из аэропорта три раза в день: 

  • 7:40; 
  • 14:00; 
  • 19:10. 

Еще один надежный вариант – доехать до ж/д вокзала Минеральных вод, откуда отправляется автобус "Минводы - Архыз". 

Поезд 

Любители путешествий по железной дороге могут преодолеть основное расстояние на поездах: 

  • Москва-Кисловодск;
  • Москва-Минеральные воды; 
  • Москва-Невинномысск-Черкесск.

Трассы 

На курорте доступны 16 горнолыжных трасс общей протяженностью 27 км. 

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Несмотря на небольшую протяженность, на Архызе есть трассы всех уровней сложности: 

  • зеленые – для новичков; 
  • синие – для более опытных; 
  • красные – сложные трассы; 
  • черные – для любителей экстрима. 

Канатные дороги Архыза

Подъемная система оснащена гондольными и кресельными подъемниками, а также траволатором. 

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сам курорт состоит из Южного и Северного склонов. На Южном действуют 4 канатные дороги: 

  • Млечный путь; 
  • Спутник; 
  • Лунная поляна; 
  • Зеленая планета. 

На Северном склоне установлены три канатные дороги: 

  • Северное сияние; 
  • Союз; 
  • Аполлон. 

Прогулочный подъем на Южном склоне стоит 1 000 рублей. 

Ски-пасс 2023 цена 

Стоимость ски-пассов в Архызе в сезоне 2023-2024 начинается от 7 750 тыс рублей за три дня. Самый дорогой – сезонный ски-пасс – обойдется в 45 тыс рублей. 

Погода 

Средняя температура зимой опускается до минус 6 градусов, а летом поднимается до 15 градусов. Снег выпадает уже осенью и тает только в середине весны. 

Когда сезон в Архызе?

Самое подходящее время для зимнего отдыха в Архызе – период с января по март, поскольку в декабре подходящий для катания снежный покров лишь формируется. 
Обычно благоприятная для катания погода держится в течение всего дня: солнечно и почти нет ветра. 

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Чем можно заняться в Архызе?

Помимо катания на лыжах и сноубордах, в Архыз приезжают насладиться живой природой. Место богато историческими памятниками, озерами, и многим другим, есть и водопады. 

Так что Архыз отлично подходит не только для зимнего отдыха, но и для летнего. 

Что можно посмотреть в Архызе летом?

  • Тебердинский заповедник; 
  • множество озер и водопадов; 
  • потаенный Лик Христа на скале; 
  • Нижне-Архызское городище; 
  • дольмены Лесо-Кяфарского городища; 
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что можно привезти из Архыза? 

Как правило, из Архыза везут на память и в подарок съедобные сувениры. Местные рынки завалены орехами, сухофруктами, чурчхелой, вареньем, медом. Можно также приобрести травяные чаи и шерстяные изделия: валенки, шарфы, шапки, носки.

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