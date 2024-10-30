Сирия обратилась за помощью к Турции

Наступление боевиков на несколько крупных городов в Сирии заставляет руководство страны искать новых союзников. Сирийский лидер Асад рассматривает Анкару в качестве потенциальной военной опоры в регионе.

Президент Сирии Башар Асад на фоне обострения напряженности в стране начал искать возможности для переговоров с Турцией.

По информации турецких СМИ, Асад пытается навести мосты с властями Турции через двух посредников. Отмечается, что это принципиально новый поворот в политике сирийского руководства, которое ранее отказывалось от помощи Турции.

Отметим, что обострение конфликта произошло 27 ноября. Военизированные формирования группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещённая в России организация) предприняли наступление на севере Сирии. Сообщается, что правительственные войска вступили в столкновение с боевиками в районе Алеппо.