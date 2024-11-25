Тбилиси пережил еще одну бурную ночь

Минувшая ночь в Тбилиси снова выдалась беспокойной – всю ночь в центре города на проспекте Руставели происходили стычки протестантов с полицией, спецназ применил против протестующих слезоточивый газ в ответ на обстрел пиротехникой.

Ночная акция протеста в Тбилиси началась накануне вечером у парламента Грузии, но, в отличие от предыдущих дней, сразу переросла в противостояние между демонстрантами и спецназом.

Лишь к утру бойцы спецназа в Тбилиси оттеснили митингующих с проспекта Руставели, где находится здание парламента, передает корреспондент "Вестника Кавказа". Сторонники оппозиции оккупировали часть проспекта Руставели, соседней площади Первой Республики и других частей центра Тбилиси.

В ночных потасовсках пострадали двенадцать сотрудников МВД Грузии, сообщила телекомпания "Рустави 2".

Сейчас большая часть митингующих оппозиционеров покинула центр города, на проспекте Руставели к утру оставались лишь единицы протестующих, хотя есть и небольшие группы, которые пытаются противостоять силовикам, но и те уходят все дальше от центра города.

Большинство протестующих дошли до Тбилисского госуниверситета и заняли улицу напротив здания.