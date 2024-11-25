Вестник Кавказа

Тбилиси пережил еще одну бурную ночь

Тбилиси
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Минувшая ночь в Тбилиси снова выдалась беспокойной – всю ночь в центре города на проспекте Руставели происходили стычки протестантов с полицией, спецназ применил против протестующих слезоточивый газ в ответ на обстрел пиротехникой.

Ночная акция протеста в Тбилиси началась накануне вечером у парламента Грузии, но, в отличие от предыдущих дней, сразу переросла в противостояние между демонстрантами и спецназом.

Лишь к утру бойцы спецназа в Тбилиси оттеснили митингующих с проспекта Руставели, где находится здание парламента, передает корреспондент "Вестника Кавказа". Сторонники оппозиции оккупировали часть проспекта Руставели, соседней площади Первой Республики и других частей центра Тбилиси.

В ночных потасовсках пострадали двенадцать сотрудников МВД Грузии, сообщила телекомпания "Рустави 2".

Сейчас большая часть митингующих оппозиционеров покинула центр города, на проспекте Руставели к утру оставались лишь единицы протестующих, хотя есть и небольшие группы, которые пытаются противостоять силовикам, но и те уходят все дальше от центра города.

Большинство протестующих дошли до Тбилисского госуниверситета и заняли улицу напротив здания.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1355 просмотров

Видео

Все видео


реклама

COP29

Баку, Азербайджан

11-22 ноября


ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Акцию протеста разогнали в Тбилиси

Акцию протеста разогнали в Тбилиси

Пятый день продолжаются протесты в Грузии

Пятый день продолжаются протесты в Грузии

Каладзе призвал демонстрантов протестовать вместе

Каладзе призвал демонстрантов протестовать вместе

Свыше 120 задержанных на митингах пожаловались на действия полиции в Тбилиси

Свыше 120 задержанных на митингах пожаловались на действия полиции в Тбилиси

Минобразования Грузии призвало исключить политику из школ

Минобразования Грузии призвало исключить политику из школ

Майдан в Грузии никогда не состоится – Кобахидзе

Майдан в Грузии никогда не состоится – Кобахидзе

После акции протеста госпитализированы почти 40 человек в Тбилиси

После акции протеста госпитализированы почти 40 человек в Тбилиси

В МИД РФ считают события в Грузии ее внутренним делом

В МИД РФ считают события в Грузии ее внутренним делом

Беспорядки в Грузии: будет ли новая &quot;цветная революция&quot;?

Беспорядки в Грузии: будет ли новая "цветная революция"?

Кобахидзе обвинил оппозицию в вовлечении молодежи в протесты

Кобахидзе обвинил оппозицию в вовлечении молодежи в протесты

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы