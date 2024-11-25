Попытка Майдана: Оппозиция пошла ва-банк в Грузии

Протестующие на протяжении уже четырех ночей атакуют силы правопорядка, а оппозиция ищет любой повод, чтобы поднять народ.

1 декабря в Грузии прошли крупномасштабные акции протеста. В ходе акций в нескольких городах Грузии, включая Тбилиси, Кутаиси и Батуми, участники требовали проведения новых выборов в парламент. В Тбилиси демонстранты заблокировали движение транспорта на проспекте Руставели, на котором расположен парламент. Также протесты были организованы у здания Общественного телевидения, где участники требуют от руководства телеканала трансляций в прямом эфире. Некоторые участники, группы из нескольких десятков человек, направились к резиденции почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили.

Причиной недовольства оппозиции и демонстрантов изначально были результаты выборов в парламент, где большинство осталось за "Грузинской мечтой". Однако поводом к крупным акциям стало заявление премьер-министра Ираклия Кобахидзе, сделанное 28 ноября: правящая партия "Грузинская мечта" приостанавливает переговоры о вступлении в Европейский Союз до 2028 года. Грузинская оппозиция интерпретировала эту новость как попытку конституционного переворота, поскольку в Конституции страны четко указано стремление к членству в Европейском Союзе и НАТО.

Во время акций протеста участники перешли к открытому нападению на властные органы. Они поджигали покрышки, бросали петарды и файеры в сторону полиции, а также наносили ущерб зданию парламента. К утру сотрудники спецназа разогнали митинг у парламента, были задержаны более 200 человек, среди которых оказался оппозиционный лидер Зураб Джапаридзе. Согласно данным МВД Грузии, с начала протестов более ста полицейских получили травмы.

Служба госбезопасности Грузии квалифицировала действия демонстрантов как попытку госпереворота. "Происходящие события последних дней в стране показывают, что запланированные деструктивные процессы проходят в соответствии с фактическими обстоятельствами, которые были добыты Службой госбезопасности в рамках следствия по делу о насильственном захвате власти. Об этом мы обществу сообщали заранее", - говорится в заявлении СГБ.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе занял жесткую линию. Он дал понять, что власти страны не рассматривают вопрос назначения повторных парламентских выборов. Кроме того, правящая партия не исключает возможность обращения в Конституционный суд с целью признания оппозиционных партий незаконными.

"Посмотрим, подождем, как будут развиваться процессы. Все в наших руках", - отметил Кобахидзе на заседании правительства. Он добавил, что оппозиция явно выступила против конституционного порядка в Грузии, что создает основания для обращения в Конституционный суд. Кобахидзе уточнил, что речь идет о партии экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение", коалициях "За перемены" и "Сильная Грузия", а также о партии экс-премьера Георгия Гахария "Гахария - за Грузию".

Министерство внутренних дел Грузии сообщило, что протест превзошел рамки, установленные законом о собраниях и демонстрациях, и приобрел насильственный характер. "Грузинская мечта" также недовольна поведением президента страны Саломе Зурабишвили, которая отказывается уходить в отставку по истечении своих полномочий. "Я остаюсь вашим президентом. Не существует легитимного парламента. Соответственно, нелегитимный парламент не сможет выбрать нового президента. Таким образом, инаугурация не состоится", – заявила Зурабишвили во время штурма парламента.

Со своей стороны, Запад продолжает поддерживать антиправительственные акции и оказывает дальнейшее давление на правительство Кобахидзе. Вдобавок к ранее озвученным санкциям и блокировке финансовой помощи, на днях Госдеп объявил о том, что США приостанавливают стратегическое партнерство с Грузией на фоне решения властей в Тбилиси приостановить переговоры по вступлению в Евросоюз.

Ираклий Кобахидзе разозлен на поведение ЕС. 29 ноября он выразил недовольство действиями посла Евросоюза Павла Герчинского, обвинив его во вмешательстве во внутренние дела страны и поддержке оппозиционных сил. Он предупредил, что если такая риторика продолжится, Грузия примет дипломатические меры.

"Определенное время мы не реагировали на все это, однако у всего есть свой предел. Если мы не увидим изменения поведения в будущем, то на подобные факты как в отношении посла Евросоюза, так и других послов у нас обязательно будет реакция", - сказал премьер.

Сегодня Кобахидзе попытался успокоить толпу, заверив в том, что евроинтеграция остается приоритетом страны. "Согласно нашей правительственной программе, к 2028 году Грузия должна выполнить более чем 90% взятых обязательств по ассоциированию в Евросоюз и свободной торговле, и эти обязательства обязательно будут выполнены", - сказал он. Однако, судя по поведению оппозиции и недовольных властью, они готовы цепляться за любые шаги и формулировки, лишь бы выйти на "майдан".

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев уверен, что Грузия переживает очередную попытку свержения режима. "В Грузии попытка очередной "цветной ("роз", "оранжевой" и пр.) революции". Часть народа на улице орет, крушит и поджигает все вокруг. <...> В общем, налицо все предпосылки для того, чтобы снова опустить Грузию в пучину гражданских столкновений. Соседи быстро движутся по украинскому пути в темную бездну. Обычно такое заканчивается очень плохо", – написал Медведев в своем Telegram-канале.