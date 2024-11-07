Вестник Кавказа

Новый российский электропоезд начал ходить между Ташкентом и Ходжикентом

Новый российский электропоезд начал ходить между Ташкентом и Ходжикентом
© Фото: “УзЖД“
Новый скоростной электропоезд ЭП3Д, который получили узбекистанские железнодорожники, сегодня вышел на свой маршрут – он связал Ташкент и Ходжикент, популярный у туристов городской поселок.

Государственная компания "Узбекистанские железные дороги" (УзЖД) сегодня начала эксплуатацию нового состава скоростного электропоезда ЭП3Д производства подмосковного Демиховского завода, который недавно прибыл в Узбекистан из России.

Электропоезд будет совершать по три рейса в день в популярный у туристов городской поселок Ходжикент, куда раньше ходили всего четыре рейса в день, рассказали в Минтрансе страны, передает Podrobno.uz.

Также на маршруте останутся электропоезда, уже курсировавшие в Ходжикент – расписание для них не изменится.

Напомним, станция Ходжикент - конечная станция пригородных поездов Ташкент-Ходжикент. Особенно популярен маршрут в летнее время, когда в Ходжикент отдохнуть на берегах Чарвакского водохранилища отправляется масса туристов: из-за этого по выходным дням даже запускается экспресс.

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