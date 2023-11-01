Вестник Кавказа

Маск предрек США скорое банкротство

Маск предрек США скорое банкротство
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Илон Маск считает, что Штаты идут к банкротству. Сегодня государственный долг США рекордный и превышает $36 трлн.

Бизнесмен и миллиардер Илон Маск, который войдет в администрацию новоизбранного президента США Дональда Трампа, отметил, что Штаты приближаются к банкротству.

"Америка очень быстро движется к фактическому банкротству"

– Маск

Напомним, в администрации Трампа бизнесмены Маск и Рамасвами возглавят новый департамент по эффективности правительства. Ведомство займется устранением избыточной демократии и борьбой с расточительными государственными расходами.

США пока удается избегать дефолта, при этом госдолг постоянно растет, на 15 ноября он превысил $36 трлн - это максимум за всю историю. Ожидается, что через десять лет он превысит $50 трлн, что составляет 122% ВВП США.

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